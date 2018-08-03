Obezite ve Grip Arasında Bağlantı Var mı?

Yeni araştırmalar obezitenin grip hastalığının yayılmasında etkenlerden biri olabileceğini ortaya koydu. Nikaragua’nın başkenti Managua’da yapılan araştırmada obez olan kişilerin obez olmayanlara göre grip mikrobunu daha uzun süre yaymaya devam ettikleri görüldü. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1975 yılından bu yana dünya genelinde obezite üç kat artmış durumda ve bu da mevcut araştırmanın sonuçlarını daha da dikkat çekici hale getiriyor. Michigan Üniversitesi’nden epidemolog Aubree Gordon obeziteyle grip arasındaki ilişki konusunda 9 yıl önce çalışmaya başladı. Gordon, 2009 yılındaki grip salgını sırasında obez bireylerin daha büyük risk taşıdıklarının görüldüğünü söylüyor. Bununla birlikte araştırmalar obez kişilerin grip aşısından faydalanamadıklarına işaret ediyor. Gordon’un Nikaragua Sağlık Bakanlığı’yla yaptığı işbirliği çerçevesinde 3 yıl süren araştırmada 320 evden toplam 1783 kişi üzerinde çalışma yapıldı. Araştırmacılar en az bir kişinin grip hastası olduğu evleri ziyaret ettiler. Uzmanlar iki hafta süresince birkaç günde bir örnekler alarak, hasta olan kişileri ve araştırmaya katılan diğer evlerdeki kişileri takip ettiler.

Gordon ve meslektaşları araştırma sonuçlarını incelediklerinde obez olan ve olmayan kişiler arasındaki farka ilişkin çarpıcı veriler gördüler. Obez olan kişiler obez olmayanlara göre yüzde 42 oranında daha uzun süre grip mikrobunu yaymaya devam etti. Bu da fazladan ortalama 1,5 gün kadar bir süre daha virüsün yayılması anlamına geliyor. Önceki araştırmalar da obez olan kişilerin daha yüksek kronik ateşle karşılaştıklarını ve bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu ortaya koymuştu. Bu araştırmaya katılmamış olan Kuzey Carolina Halk Sağlığı Okulu pratisyen hekim Will Green, bağışıklık sisteminin virüslere karşı nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Green, “Olası bir durumda ilk müdahalede bulunan hücreler var. Onlar ilk anda mücadeleye girişenler. Daha sonra da adapte olabilen ve hastalıklar konusunda hafızası olan T ve B hücreleri karşılık verir. Hastalığa karşı bu tepkilerin ikisine de ihtiyaç duyarsınız ancak obezite durumunda bu adapte olabilen hücrelerin müdahalelerinde bozulmalar görülmüştür” dedi.

Çünkü obez bireylerin bağışıklık sistemi daha zayıf oluyor. Bu durumda da araştırmanın da gösterdiği gibi obez olan kişiler hasta olduklarında daha uzun süre virüs yaymaya devam ettikleri konusunda endişeler var. Bununla birlikte uzmanların yaptıkları ek bir araştırmayla, hastalık taşıyan ama daha az semptomlar gösteren alt grup yetişkinler üzerinde de incelemeler yapıldı. Gordon, “Semptom göstermeyen ya da çok az hastalık belirtisi gösteren kişilerde de obez olanlar olmayanlara göre daha uzun süre mikrop yaymaya devam ediyor. Aslında iki katı daha uzun süre virüs yaymayı sürdürüyorlar” dedi. Gordon, “Sanırım bu da obez olan kişilerde bağışıklık sisteminin gerçekten daha fazla değiştiğine dair bir başka kanıt. Bu da hastalıktan kurtulmak konusunda potansiyel olarak daha fazla sorun yaşamaları ve daha fazla sıkıntı çekmeleri anlamına geliyor” diye konuştu. Teksas Teknik Üniversitesi’nden Gıda Araştırmaları Başkanı Nikhil Dhurandhar ise bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor. Dhurandhar Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede, bilimadamlarının halen hastalığı yayma süresinin bulaşma oranlarına ne kadar etki ettiğini anlamadıklarını söyledi.