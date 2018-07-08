ODTÜ'de pankart soruşturmasına bir gözaltı daha

ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür bu sabah gözaltına alındı.Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Cuma akşamı düzenlenen mezuniyet töreni geçişi sırasında açılan bir pankartta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenci sayısı dörde çıktı.

ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı ve ODTÜ LGBTİ Dayanışması'ndan Özgür Mehmet Gür de evine yapılan polis baskını sonrası gözaltına alındı.

Dün de ODTÜ'den üç öğrenci gözaltına alınmıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ODTÜ'de açılan pankarttan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında, "ODTÜ'de dün yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve üç kişi gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Karikatür davası

ODTÜ'lü öğrencilerin açtıkları pankarttaki söz konusu karikatür, karikatürist Musa Kart'ın kedi kafalı Erdoğan karikatürü çizmesi sonrası kendisine dava açılmasına tepki gösteren haftalık mizah dergisi Penguen'in kapağında yer almıştı. Penguen dergisinin "Tayyipler Âlemi" ismiyle kapağına taşıdığı karikatürün çizeri Erdil Yaşaroğlu ve dergiye 40 bin TL'lik tazminat davası açılmış, ancak dava 2006 yılında reddedilmişti.

Kart da çizdiği kedi karikatürü nedeniyle önce tazminat ödemeye mahkûm edilmiş, ancak Yargıtay'ın bu kararı bozmasıyla aynı yıl dava düşmüş ve karikatürist aklanmıştı.

DW/ÇÖ,ÖA,CÖ,HT

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