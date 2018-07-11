ODTÜ'lü öğrenciler hakaret iddiasıyla tutuklandı

Dört öğrenci ise “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklandı.Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 6 Temmuz'da düzenlenen mezuniyet töreni sonrası yaşanan protesto ve gözaltıların yarattığı tedirgin hava sürüyor. Mezuniyet töreni geçişi sırasında yaşanan protestoların ardından aralarında ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) Başkanı ve ODTÜ LGBTİ Dayanışması'ndan Özgür Gür'ün de bulunduğu 4'ü öğrenci beş kişi polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Törende Penguen dergisinin kapağında yer alan "Tayyipler Alemi” karikatürünün yer aldığı pankartı taşıyan üç öğrenci ile pankartı kampüse getiren bir öğrenci olmak üzere toplam dört kişi dün gece çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklandı. Gözaltında bulunan, pankartı basan matbaa sahibi ise serbest bırakıldı.

"Devamı gelebilir, daha başlangıç gibi”

Önceki gün serbest bırakılan ODTÜ Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Gür, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, ifadesi sırasında "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz” ve "Bir grup öğrenci değil, bu okulun LGBTİ+larıyız. Buradayız! Sokakta, kampüste güvenle yaşamak hakkımız” pankartları ile "Rektör istifa” sloganlarının sorulduğunu söyledi.