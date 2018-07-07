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ODTÜ'lü öğrencilere pankarttan gözaltı

07.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde açtıkları pankartta yer alan karikatür nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanan üç öğrenci gözaltına alındı.

ODTÜ'lü öğrencilere pankarttan gözaltı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Cuma akşamı düzenlenen mezuniyet töreni geçişi sırasında açılan bir pankartta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle üç öğrenci bugün erken saatlerde gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ODTÜ'de açılan pankarttan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında, "ODTÜ'de dün yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve üç kişi gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Karikatür davası

ODTÜ'lü öğrencilerin açtıkları pankarttaki söz konusu karikatür, karikatürist Musa Kart'ın kedi kafalı Erdoğan karikatürü çizmesi sonrası kendisine dava açılmasına tepki gösteren haftalık mizah dergisi Penguen'in kapağında yer almıştı. Penguen dergisinin "Tayyipler Âlemi" ismiyle kapağına taşıdığı karikatürün çizeri Erdil Yaşaroğlu ve dergiye 40 bin TL'lik tazminat davası açılmış, ancak dava 2006 yılında reddedilmişti.

Kart da çizdiği kedi karikatürü nedeniyle önce tazminat ödemeye mahkûm edilmiş, ancak Yargıtay'ın bu kararı bozmasıyla aynı yıl dava düşmüş ve karikatürist aklanmıştı.

ODTÜ'lü öğrencilerin göz alına alınması kısa sürede Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular listesinde birinci sıraya yükseldi. Aralarında siyasetçilerin de olduğu birçok sosyal medya kullanıcısı öğrencilerin açtığı pankarttaki karikatürün hâlihazırda suç teşkil etmediğine karar verilmiş olmasına dikkat çekerek gözaltı kararına tepkilerini gösterdi.

DW/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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