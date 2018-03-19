OECD: Almanya'daki göçmen kökenli öğrenciler düşük başarılı

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Almanya'da 15 yaşındaki göçmen kökenli öğrenciler arasında yaptığı ve okul başarısını ölçen araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada göçmen kökenli öğrencilerin yüzde 43'ünün okul başarısının "çok zayıf" olduğu tespit edildi. Söz konusu oranın, yabancı kökenli olmayan öğrenciler arasında kaydedilen orandan iki buçuk kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Ayrıca söz konusu oranın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerde kaydedilen ortalamanın da üzerinde olduğu tespit edildi. Almanya; Avusturya, İsviçre, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Slovenya ve İsveç gibi göçmenler öğrenciler arasında başarısı düşük öğrencilerin oranının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelerde temel eğitim bilgilerine sahip olmayan öğrencilerden göçmen kökenli olanlar olmayanların iki katından fazla.

Okuldaki düşük başarının gençlerin kendilerine ilişkin değer duygusu ve kendinden memnuniyet duymaları üzerinde de hissedilir etkileri olduğu, sonuç raporunda yer aldı. Almanya'da göçmen kökenli öğrenciler sık sık okulla ilgili korku ve endişelerini dile getiriyor, okula ait olmadıklarını düşünüyor, kendilerini grup içinde dışlanmış hissediyor ve göçmen kökenli olmayan akranlarına göre hayatlarından daha az memnuniyet duyuyorlar. Bununla birlikte yabancı kökenli akranlarına göre "belirgin bir biçimde daha motive" oldukları da rapora yansıdı.