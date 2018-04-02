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OECD: Korkulandan daha az iş robotların eline geçecek

02.04.2018 07:20 | Son Güncelleme

OECD yayımladığı son raporunda korkulandan daha az işin ileride robotların eline geçeceğini açıkladı. Araştırmanın yapıldığı OECD üyesi 32 ülkede işlerin sadece yüzde 14'ünün tamamen otomasyona dayalı olması dolayısıyla gelecekte robotların eline geçme riski taşıdığı aktarıldı.

OECD: Korkulandan daha az iş robotların eline geçecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yayımladığı son raporunda korkulandan daha az işin ileride robotların eline geçeceğini açıkladı.

Araştırmanın yapıldığı OECD üyesi 32 ülkede işlerin sadece yüzde 14'ünün tamamen otomasyona dayalı olması dolayısıyla gelecekte robotların eline geçme riski taşıdığı aktarıldı.

Bu da 66 milyon kişinin işsiz kalması anlamına geliyor.

Daha önce Oxford Üniversitesi'nden iki araştırmacı Carl Frey ve Michael Osborne, sadece ABD'de yüzde 47 oranında işin gelecekte robotların eline geçme riski taşıdığını belirtmişti.

OECD'ye göre hesaplamalarında oranın daha düşük çıkmasının nedeni aynı titri taşıyan çalışanların görevlerinin yere göre farklılık göstermesi.

Bu farklılığın sorunun anlaşılması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Rapor aynı zamanda yeni teknolojilerle beraber icra edilen mesleklerin de değişim göstereceğini ifade etti.

'Kitlesel işsizlik olmayacak'

Robotlar

OECD, birçok işin karmaşık sosyal ilişkiler, yaratıcılık, derin akıl yürütme ve düzenli olmayan bir ortamda fiziksel aktivite gerektirmesinden ötürü makineleşmesinin zor olacağını öngörüyor.

OECD'nin istihdam ve sosyal ilişkiler direktörü olan Stefano Scarpetta, büyük bir fabrikada çalışan araba tamircisi ile bağımsız bir atölyede çalışan araba tamircisi arasındaki farka vurgu yaparak ikincisinin tamamen makineleşmesinin zor olacağını ancak işinin bir kısmının değişebileceğini söylüyor.

Scarpetta'ya göre teknoloji yüzünden kitlesel bir işsizliğin ortaya çıkacağını söylemek abartılı.

Scarpetta, asıl tehlikenin yüksek maaşlar ödenen işler ile görece daha az para ödenen ve ilginç olmayan işler arasında kutuplaşmanın artacak olması.

Otomasyonun asıl tehlikesinin kalifiye olmayan pozisyonlar üzerinde yoğunlaştığını söyleyen Scarpetta, bazı insanların beceri sıralamasında daha da aşağı düşebileceğini söylüyor.

İngilizce konuşan ülkeler, İskandinav ülkeleri ve Hollanda otomasyondan en az etkilenecek ülkeler olarak görülürken Almanya, Japonya, güney ve doğu Avrupa risk altındaki ülkeler olarak tanımlanıyor.

Bunun sebebi ise bu ülkelerde sanayinin gelişmiş olmasına değil, benzer işlerin farklı bilişsel ve sosyal yetenek seviyesinde gerçekleşmesi.Daha az eğitim gerektiren gıda hazırlığı ve temizlik gibi alanlar ile madencilik, inşaat ve sanayi sektörlerinde çalışan işçilerin makineleşmeden en çok etkileneceği belirtiliyor.

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