OECD’den Türkiye’ye Yüzde 5,1 Büyüme Hedefi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye’nin 2018’de yüzde 5,1 büyüyeceğini, 2019 için ise yüzde 5 oranında büyüme tahmin edildiğini açıkladı. Raporda, OECD ülkelerinin tümünün aynı yıllar için tahmin edilen büyüme ortalamasının ise yüzde 2,6 ve gelecek yıl 2,5 seviyesinde olduğu belirtildi.

Raporda Türkiye’nin sahip olduğu cari açık oranına dikkat çekildi ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ise daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Merkezi Paris’te bulunan OECD, Mayıs 2018 Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. OECD, 2018 yılında Euro bölgesi için büyüme oranını yüzde 2,2 tahmin eden OECD, küresel ekonominin 2019 yılında yüzde 3,9 oranında büyüyeceğini, OECD ülkelerinin ise 2018’de ortalama yüzde 2,6, 2019’da da yüzde 2,5 oranında büyüyeceği öngörüldü.

Raporun Türkiye bölümünde, 2017 yılındaki güçlü toparlanmanın ve 2018 ilkbaharında ekonomide yaşanan türbülansın ardından büyümenin 2018 ve 2019'da yaklaşık % 5 civarında kalacağı, 2018 için yüzde 5,1, 2019 için ise yüzde 5 oranında büyüme tahmin edildiğini açıkladı. Haziran ayında yapılacak erken seçimler ve devam eden bölgesel jeopolitik gerginliklerin Türk ekonomisi üzerinde risk yarattığı ifade edildi. Türk ekonomisinin genel fotoğrafının çekildiği raporda, “Döviz kuru oldukça istikrarsız. Son zamanlarda faiz oranlarının yükseltilmesi politikasına ve tüketici fiyatlarındaki önemli artışa rağmen, Türk Lirası önemli ölçüde değer kaybetti. Enflasyon hedefin çok üzerinde gerçekleşti. Bu da ülkenin risk notunu artırdı” tespiti yapıldı.