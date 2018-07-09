HABER

Oğluna yerden köpek maması yedirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Brezilya'da, iki yaşındaki oğluna yerdeki kaptan köpek maması yedirip bunu videoya çeken annenin görüntüleri büyük tepki topladı.

Oğluna yerden köpek maması yedirdi!

Brezilya'nın Goias eyaletinde, Trindade şehrinde bir anne, oğlunu köpek kapından köpek maması yemeye zorladı. Annenin 2 yaşındaki oğluna yaptıkları, büyük tepki topladı.

KÖPEK MAMASI YEMESİ İÇİN ZORLADI

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğuna köpek maması yedirirken gülen kadının, "hey ufaklık, öğle yemeği yemek ister misin?" diyerek çocuğu köpek mamasına zorladığı görüldü.

ANNE ARANIYOR

Videoyu ortaya çıkaranın çocuğun büyükannesi olduğu belirtilirken, annenin ve olay esnasında orada olan kız kardeşinin polis tarafından araştırıldığı açıklandı.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktıVenezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı
Acı biber yeme yarışmasının kuralları değiştiAcı biber yeme yarışmasının kuralları değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mama kasesi mama tası brezilya yerden yedirmek Video Goias

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Acı biber yeme yarışmasının kuralları değişti

Acı biber yeme yarışmasının kuralları değişti

İsrail-Türkiye arasında yeni kriz kapıda mı?

İsrail-Türkiye arasında yeni kriz kapıda mı?

Alman basını Erdoğan'ı çok sert eleştirdi

Alman basını Erdoğan'ı çok sert eleştirdi

Esad rejimi İsrail'in füze saldırısı yaptığını iddia etti

Esad rejimi İsrail'in füze saldırısı yaptığını iddia etti

Erdoğan yeni dönemine NATO zirvesiyle başlayacak

Erdoğan yeni dönemine NATO zirvesiyle başlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.