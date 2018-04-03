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Oğlunu 'elektroşok tabancasıyla uyandıran' kadına dava

03.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Arizona eyaletinde Paskalya için kiliseye gitmesini istediği oğlunu elektroşok tabancasıyla uyandırmakla suçlanan kadına dava açıldı.

Oğlunu 'elektroşok tabancasıyla uyandıran' kadına dava

ABD'nin Arizona eyaletinde Paskalya için kiliseye gitmesini istediği oğlunu elektroşok tabancasıyla uyandırmakla suçlanan kadına dava açıldı.

40 yaşındaki Sharron Dobbins, Phoenix kentindeki evlerinde 17 yaşındaki oğlunu uyandırmak için bu tabancayı kullanmakla suçlanıyor.

Çocuk istismarını önleyen yasayı çiğnemekten hakim karşısına çıkan Dobbins ise silahı "aktive ettiğini fakat kullanmadığını" söyledi.

Kolluk kuvvetleri ise çocuğun bacağındaki iki yaranın elektroşoktan kaynaklandığını düşünüyor.

Pazartesi görülen duruşmada Dobbins koşullu olarak serbest bırakıldı.

KSAZ-TV'nin haberine göre mahkeme Dobbins'in serbest kalması için kendisini gözaltına alan polisle iletişim kurmaması ve elektroşok tabancası da dahil hiçbir silaha sahip olmaması şartı getirdi.

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