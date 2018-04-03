Oğlunu 'elektroşok tabancasıyla uyandıran' kadına dava

ABD'nin Arizona eyaletinde Paskalya için kiliseye gitmesini istediği oğlunu elektroşok tabancasıyla uyandırmakla suçlanan kadına dava açıldı.
40 yaşındaki Sharron Dobbins, Phoenix kentindeki evlerinde 17 yaşındaki oğlunu uyandırmak için bu tabancayı kullanmakla suçlanıyor.
Çocuk istismarını önleyen yasayı çiğnemekten hakim karşısına çıkan Dobbins ise silahı "aktive ettiğini fakat kullanmadığını" söyledi.
Kolluk kuvvetleri ise çocuğun bacağındaki iki yaranın elektroşoktan kaynaklandığını düşünüyor.
Pazartesi görülen duruşmada Dobbins koşullu olarak serbest bırakıldı.
KSAZ-TV'nin haberine göre mahkeme Dobbins'in serbest kalması için kendisini gözaltına alan polisle iletişim kurmaması ve elektroşok tabancası da dahil hiçbir silaha sahip olmaması şartı getirdi.
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum