HABER

Öğrencilerden ‘Hayatlarımız İçin Yürüyüş’ Kampanyası

19.02.2018 00:02 | Son Güncelleme

Çarşamba günü Florida’daki liseye yönelik silahlı saldırıda kurtulan gençler ülkedeki silahlanma tartışmalarında değişiklik yaratabilmek için yürüyüş düzenlemeyi planlıyor

Öğrencilerden ‘Hayatlarımız İçin Yürüyüş’ Kampanyası

Çarşamba günü Florida’daki liseye yönelik silahlı saldırıda kurtulan gençler ülkedeki silahlanma tartışmalarında değişiklik yaratabilmek için yürüyüş düzenlemeyi planlıyor.

19 yaşındaki saldırganın 17 kişiyi öldürdüğü Marjory Stoenman Douglas Lisesi öğrencileri ‘March for Our Lives-Hayatlarımız için Yürüyüş’ kampanyasını açıkladılar.

Öğrenciler 24 Mart’ta Washington’da yürümeyi planlıyor.

Öğrenciler ayrıca aynı gün diğer kentlerde de eş zamanlı olarak protestolar düzenlenmesini istiyor.

Cumartesi günü saldırıya uğrayan okulun öğrencileri, anne babaları ve bazı polilitikacıların katıldığı gösteride Kongre üyeleri ve Başkan Donald Trump’a yönelik ‘utanın’ sloganları atılmıştı.

Gösteride konuşan lise öğrencisi Emma Gonzales, Trump ve politikacıları silah hakları savunucusu NRA adlı lobi grubundan bağış kabul etmeleri nedeniyle eleştirmişti.

Geçen yıl silah tutma hakkını asla bozmayacağını belirten Trump saldırı sonrası eski Başkan Obama döneminin ilk yıllarında Kongre’de çoğunluğu elinde bulunduran ve konuyla ilgili yasa çıkarmayan Demokratları eleştirmişti.

Çarşamba günü eski öğrenci 19 yaşındaki Nikolas Cruz, Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde 3 okul görevlisi ve 14 öğrenci toplam 17 kişiyi öldürmüş, 10’dan fazlasını da yaralamıştı.

Olay, ülkede silah yasasını bir kez daha gündeme taşımıştı.

Saldırı, 2012’den buyana can kaybı en fazla olan okul saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

En düşük maaş 1.632 TL olacak

En düşük maaş 1.632 TL olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'ta IŞİD'in yerleştirdiği bomba infilak etti: 2 ölü, 5 yaralı

Irak'ta IŞİD'in yerleştirdiği bomba infilak etti: 2 ölü, 5 yaralı

Polonya'nın İsrail Büyükelçiliği'ne gamalı haçlar çizildi

Polonya'nın İsrail Büyükelçiliği'ne gamalı haçlar çizildi

İsrail askerlerinden Filistinli öğretmene görülmemiş vahşet

İsrail askerlerinden Filistinli öğretmene görülmemiş vahşet

Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir

Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir

40 kardeşi olduğunu öğrendi, tek tek hepsini buldu

40 kardeşi olduğunu öğrendi, tek tek hepsini buldu

Son dakika! Kamışlı'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kamışlı'da patlama: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.