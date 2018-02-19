Öğrencilerden ‘Hayatlarımız İçin Yürüyüş’ Kampanyası

Çarşamba günü Florida’daki liseye yönelik silahlı saldırıda kurtulan gençler ülkedeki silahlanma tartışmalarında değişiklik yaratabilmek için yürüyüş düzenlemeyi planlıyor.

19 yaşındaki saldırganın 17 kişiyi öldürdüğü Marjory Stoenman Douglas Lisesi öğrencileri ‘March for Our Lives-Hayatlarımız için Yürüyüş’ kampanyasını açıkladılar.

Öğrenciler 24 Mart’ta Washington’da yürümeyi planlıyor.

Öğrenciler ayrıca aynı gün diğer kentlerde de eş zamanlı olarak protestolar düzenlenmesini istiyor.

Cumartesi günü saldırıya uğrayan okulun öğrencileri, anne babaları ve bazı polilitikacıların katıldığı gösteride Kongre üyeleri ve Başkan Donald Trump’a yönelik ‘utanın’ sloganları atılmıştı.

Gösteride konuşan lise öğrencisi Emma Gonzales, Trump ve politikacıları silah hakları savunucusu NRA adlı lobi grubundan bağış kabul etmeleri nedeniyle eleştirmişti.

Geçen yıl silah tutma hakkını asla bozmayacağını belirten Trump saldırı sonrası eski Başkan Obama döneminin ilk yıllarında Kongre’de çoğunluğu elinde bulunduran ve konuyla ilgili yasa çıkarmayan Demokratları eleştirmişti.

Çarşamba günü eski öğrenci 19 yaşındaki Nikolas Cruz, Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde 3 okul görevlisi ve 14 öğrenci toplam 17 kişiyi öldürmüş, 10’dan fazlasını da yaralamıştı.

Olay, ülkede silah yasasını bir kez daha gündeme taşımıştı.

Saldırı, 2012’den buyana can kaybı en fazla olan okul saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.