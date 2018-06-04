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Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

Kan donduran olay ABD'nin Idaho eyaletinde yaşandı.

Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

Kan donduran olay ABD'nin Idaho eyaletinde yaşandı.

Idaho'daki bir lisede fen bilimleri öğretmenliği yapan Robert Crosland hasta yavru bir köpeği etçil bir kaplumbağaya öğrencilerinin gözü önünde yedirdi.

Olayın duyulmasının ardından öğretmene ilikişin idari soruşturma başlatıldı. Mahkemeye taşınan olayda, savcılık vahşi öğretmen için 5.000 dolar ve en az 6 ay hapis istedi.

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Mahkeme ise henüz kararını vermedi.

Geçtiğimiz mart ayında yaşanan olay velilerin büyük tepkisini toplamıştı ve internet üzerinde başlatılan imza kampanyasında kısa sürede 190 binden fazla oy toplanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Idaho ABD köpek kaplumbağa öğrenci

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam anında tutuklanmış
Allah topunuzun soyunu kurutsun inşallah.
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