Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

Kan donduran olay ABD'nin Idaho eyaletinde yaşandı.
Idaho'daki bir lisede fen bilimleri öğretmenliği yapan Robert Crosland hasta yavru bir köpeği etçil bir kaplumbağaya öğrencilerinin gözü önünde yedirdi.
Olayın duyulmasının ardından öğretmene ilikişin idari soruşturma başlatıldı. Mahkemeye taşınan olayda, savcılık vahşi öğretmen için 5.000 dolar ve en az 6 ay hapis istedi.
Mahkeme ise henüz kararını vermedi.
Geçtiğimiz mart ayında yaşanan olay velilerin büyük tepkisini toplamıştı ve internet üzerinde başlatılan imza kampanyasında kısa sürede 190 binden fazla oy toplanmıştı.
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu
Dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı tehlike altında
İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin
Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi
Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!
Guatemala’da yanardağ patlaması: 25 ölü, yüzlerce yaralı
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 2 yorum