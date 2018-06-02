Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek

ABD, sapık öğretmen Jill Lamontagne’ın yüzsüz talebini konuşuyor… Maine eyaletindeki Kennebunk Lisesi’nde eğitim veren 29 yaşındaki öğretmenin ismi açıklanmayan 17 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa eden evli öğretmen savunmasını verdi. Skandalın patlak vermesi ise 17 yaşındaki öğrencinin ilaç alıp intihara teşebbüste bulunmasıyla ortaya çıktı. Doktorların müdahalesiyle hayata tutunan çocuğun bu gerçeği bilinci yarı açıkken itiraf etmesi ile ortaya çıkan skandalda sıcak bir gelişme yaşandı.

Reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmek dahil 14 farklı suçtan yargılanan kadının talebi ise ABD basınında gündem oldu. 17 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta, otomobilinde ve kendi evinde birlikte olduğu iddia edilen Lamontagne, mahkemeden hayli tartışma yaratacak bir talepte bulundu. Lamontagne, çocuğun ailesinin mesajlarla oynamış olabileceğini söyleyerek yazışmaların mahkemede delil olarak sunulmaması gerektiğini söyledi.

Lamontagne, telefonundaki yazışmaların mahkemeye delil olarak sunulmamasını istedi. Mesajların silinerek manipüle edilebileceğini iddia eden sapık öğretmen, fotoğrafların da başkası tarafından çekildiğini iddia etti.

Hakkındaki iddiaları reddeden Lamontagne’nın duruşması gelecek ay başlayacak.

