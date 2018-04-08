Öğrencisiyle ilişkiye girdi

Omaha şehrinde 25 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Amy Nowaczyk, 13 yaşındaki bir öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ve öğrencisi ile internet üzerinde cinsel içerikli sohbet yapıp soyunduğu gerekçesi ile çalıştığı okuldan atıldı. Kadın öğretmen skandalın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.
Öğretmenin incelenen sosyal medya hesabı ve telefon bilgilerinde, öğrencisine sürekli cinsel içerikli mesaj attığı ve çıplak fotoğraflar yolladığı ortaya çıktı.
NİŞANLIYMIŞ
Okul yönetimi, velilere mail atarak öğretmenin tutuklandığını bildirdi.
Öğretmenin nişanlı olduğu bir ay sonra da düğünün olacağı ve daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi.
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