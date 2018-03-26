Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi: Ne getiriyor, sendikalar neden karşı?

"Öğretmenlerin performans notu nedeniyle sürekli birilerini (öğrenci, veli, meslektaş, okul müdürü vb) memnun etmeye çalışması ciddi bir karakter aşınmasına neden olacak, mesleki ve bilimsel değerlere olan bağlılığın yerini, kaçınılmaz olarak bireysel çıkarlar ve 'sadakat' alacak.

Eğitim Bir-Sen'den Dr. Erdoğan Aydoğanoğlu, konuyla ilgili bir yazısında şunlara dikkat çekiyor:

Hazırladığı raporda taslağı çok sert bir biçimde eleştiren Eğitim Bir-Sen, uygulamanın yaratabileceği muhtemel sorunları şöyle sıralıyor:

Öğretmenlere verilen performans puanının yüzde 25'ini okul müdürü, yüzde 15'ini veliler, yüzde 15'ini öğrenciler, yüzde 20'sini zümre öğretmenleri, yüzde 15'ini okuldaki diğer öğretmenler ve yüzde 10'unu kendilerine verecekleri puanlar oluşturacak.

Öğretmenler 4 yılda bir yapılacak merkezi sınava girecek ve mesleki açıdan yeterli olup olmadıkları ölçülecek.

Performans değerlendirme sistemine göre yaklaşık 900 bin 500 öğretmen; öğrencilerinin, velilerin, okul müdürünün ve meslektaşlarının değerlendirmesiyle bir performans puanı alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı "Öğretmen Performans Değerlendirme" taslak yönetmeliği, kamuoyu ve ilgili kurumların değerlendirmesine sunuldu.

"Bu kadar genel bir uygulamanın Devlet Memurları Kanununda bir karşılığı yok, hukuki çerçevesi belli değil. MEB yetkilileri eğitimde daha iyi ne yapabiliriz diye zihinlerini yoruyor ancak yöntemi bu değil. Eğer böyle bir uygulamayla öğretmen motivasyonunu ve başarısını artırmayı hedeflerse, bir felakete imza atmış olurlar ve Eğitim Bir-Sen olarak sonuna kadar bununla mücadele ederiz."

"Görünmeyen amaçları arasında öğretmenlerin iktidara, işverene olan bağımlılığını artırmak, iş güvencelerinin sürekli tehdit altında olmasından dolayı kendisinden istenilen ve önceden belirlenen rolleri oynamak zorunda bırakılmaları yer almaktadır."

"Yapılmak istenen, performans değerlendirmelerinde belirleyici olması beklenen 'milli ve manevi değerler' kriteri üzerinden okullarda tam anlamıyla bağımlılık ve itaat ilişkilerini geliştirmektir.

"Öğretmenleri değerlendirecek kişilerin gerekli yeti ve bilgiye sahip olduğundan nasıl emin olacağız? Taslakta bu değerlendirmeler için 'şeffaflık esastır' ifadesi kullanılıyor.

"Yani öğretmen bir diğer meslektaşına 'Sen bana neden düşük puan verdin' diye sorduğunda, 'Ben böyle değerlendiriyorum' demesinin ötesinde ortaya koyulacak somut bir ölçüt yok."

"Hemen hemen bütün öğretmenler ciddi bir endişe hatta bir korku içinde. Öğretmenler başarılarının tespit edilmesinden korkuyor mu? Hayır. Zaten bizim başarımız sürekli olarak ölçülüyor.

"Başarılı olmak mecburiyetindeyiz çünkü bizim ürünümüz öğrenci başarısıyla da doğrudan ilgili."

MEB Müsteşarı Tekin: Herhangi bir cezai yaptırım olmayacak

Kamuda performans değerlendirmesine dayalı istihdam sistemi, uzun süredir hükümetin gündemini oluşturuyor.

2012'de yayımlanan 10. Kalkınma Planı (2014-2018) içinde kamu istihdam rejimi ile ilgili olarak belirlenen hedefler içinde performans değerlendirmesi de yer alıyordu.

Bu bağlamda MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, "Öğretmenler için performans sistematiği nasıl geliştirilir diye çalıştık ve birbirini takip eden adımlar oluşturduk" diyor: