Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Bir lisede görev yapan öğretmenin bir öğrencisi ile de aynı gün içinde arabasının arkasında ve öğrencinin evinin bodrum katında ilişkiye girdiği öğrenildi.

Üçüncü öğrenci ile ise okuldaki veliler toplantısından sonra öğrencisini arabası ile bir ormanlık alana götürüp ilişkiye girdiği belirtildi.

19 YILLA YARGILANIYOR



Tutuklanan öğretmen, suçlu bulunması halinde 19 yıl hapis cezası alacak.

