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Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2018 07:28 | Son Güncelleme

Hawaii'de bir lisede çalışan 36 yaşındaki öğretmen Tiffany Eichler, 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Öğretmen ifadesinde öğrencisiyle dersten sonra odasında ilişkiye girdiğini kabul etti.

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Bir lisede görev yapan öğretmenin bir öğrencisi ile de aynı gün içinde arabasının arkasında ve öğrencinin evinin bodrum katında ilişkiye girdiği öğrenildi.

Üçüncü öğrenci ile ise okuldaki veliler toplantısından sonra öğrencisini arabası ile bir ormanlık alana götürüp ilişkiye girdiği belirtildi.

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19 YILLA YARGILANIYOR

Tutuklanan öğretmen, suçlu bulunması halinde 19 yıl hapis cezası alacak.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen öğrenci ABD

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