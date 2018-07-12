Öğretmenin attığı tokat öğrenciyi hastanelik etti

Öğretmenin saldırısının ardından, öğrencinin yüzünün tek tarafı tanınmayacak hale geldi ve kısmi duyma kaybına uğradı.
Olay ise şöyle gelişti. Sun Yingchun isimli öğretmen çok ses çıktığı gerekçesiyle çalışma odasına daldı. Bu sırada bir arkadaşıyla konuşurken soyadı açıklanmayan Xiaochen isimli öğrenciyi gördü.
Öğrenciye arkasından yaklaşarak 12 kez tokat attı.
Olayın ardından öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
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