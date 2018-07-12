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Öğretmenin attığı tokat öğrenciyi hastanelik etti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 12:27 | Son Güncelleme

Korkunç olay Çin'de yaşandı. Bir öğrenci ders sırasında konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından 12 defa tokatlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Öğretmenin saldırısının ardından, öğrencinin yüzünün tek tarafı tanınmayacak hale geldi ve kısmi duyma kaybına uğradı.

Olay ise şöyle gelişti. Sun Yingchun isimli öğretmen çok ses çıktığı gerekçesiyle çalışma odasına daldı. Bu sırada bir arkadaşıyla konuşurken soyadı açıklanmayan Xiaochen isimli öğrenciyi gördü.

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Öğrenciye arkasından yaklaşarak 12 kez tokat attı.

Olayın ardından öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Eline wolverinedeki şeyi takıp mı vurmus bu nasıl güçtür yarabbb
bu ülkede dayak yiyen öğrenciler yok mu artık.. ? bu haber e cidden anlam veremedim.
adam resmen elini ateşe soktu yüzüme bastıya laa repliği gibi ( çalgı çengi)
dünyanın neresinde olursa olsun problemli eğitimciler her yerde ne yazık ki
bu çin dünyanın sonu olacak
hocam freddy misin sen nesin mübarek
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