Öğretmenler Daha İyi Şartlar İçin Grevde

Oklahoma’nın en büyük öğretmen sendikası, eğitimciler için gelecek üç yılda 10 bin dolarlık maaş zammıyla eyaletin eğitim fonunda 75 milyon dolarlık artış yapılmasını talep ediyor.
Sendika, grev nedeniyle Oklahoma’da devlet okullarının 700 bin öğrencisinden 500 bininin derslerinin yapılamadığını bildirdi.
Grevdeki binlerce öğretmen eyaletin başkenti Oklahoma City’de yürüyüş yaptı. Oklahoma Eğitim Derneği Başkanı Alicia Priest, öğretmenlerden gösterilere daha çok sayıda katılarak meclis üyelerine harekete geçmeleri için baskı yapmalarını istedi.
Priest, Facebook’tan yayınladığı mesajda “Daha fazla görmezden gelinmeyeceğiz. Öğrencilerimizin hakettiği anlaşmayı alıncaya kadar gösterilere devam edeceğiz” dedi.
Ulusal Eğitim Derneği’ne göre Oklahoma 2016’da öğrenci başına yapılan harcama konusunda eyaletler arasında 47’nci sıradaydı. Dernek, öğretmenlerin maaşları konusunda da Oklahoma’da durumun kötü olduğunu açıkladı. Oklahoma’da bir öğretmenin ortalama maaşı yılda 45 bin dolar.
Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki eyelet yönetimi, Oklahoma’da son yıllarda vergileri arttırmadı. Cumhuriyetçi vali, geçen hafta öğretmen maaşlarında yüzde 15 ila 18 arasında artış öngören bir tasarıyı imzaladı, ancak birçok eğitimci bu rakamın çok düşük olduğu görüşünde.
Üçüncü sınıf öğretmeni Rae Lovelace, Associated Press (AP) haber ajunsına yaptığı açıklamada “Eğer ikinci bir işim olmasaydı ancak erzak fişiyle hayatta kalırdım” dedi. Erzak fişleri gıda alışverişi için düşük gelirlilere verilen hükümet desteği. Lovelace, ek para kazanmak için ikinci bir işte çalışan birçok öğretmenden yalnızca biri. O da başka bir okulda internet dersleri veriyor ve haftada ekstra 30-40 saat çalışıyor.
Kentucky’nin başkenti Frankfort’ta da binlerce öğretmen grev nedeniyle sokaklardaydı. Bazı okullar bahar tatili için kapalıydı. Diğerleriyse öğretmenler greve katılabilsin diye dersleri iptal etti. Cuma günü yüzlerce öğretmen emeklilik sisteminde yapılan son dakika değişiklikleri protesto etmek için hasta olduklarını bildirerek işe gitmedi.
Kentucky’deki Cumhuriyetçi eyalet meclisi üyeleri tarafından geçen hafta imzalanan bir emeklilik tasarısı, kamu çalışanlarının çoğu için emeklilik yardımlarını devam ettirirken öğretmenler için bu yardımları iptal ediyor. Meclis üyeleri bunun az fon ayrılan öğretmenlerin emeklilik sistemini iyileştirmek için gerekli olduğunu kaydediyor. Öğretmenler sendikasıysa tasarıyı kınayarak daha büyük protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı.
Dil ve sanat öğretmeni Lesley Buckner protestoların hedefinin meclis üyelerine mesaj göndermek olduğunu söylüyor. Buckner, “Birlik olmaya devam edersek bize sırtlarını dönemezler” diyor.
Gösteriler yayılıyor
Şubat ayında Batı Virginia’da da benzer protesto gösterileri düzenlenmişti. Eyalet genelinde öğretmenler bir haftadan uzun süre işi bırakma eylemi yapmıştı. Eğitimciler bu gösterilerin sonunda talep ettikleri yüzde 5’lik maaş zammını almıştı.
Arizona’da da geçen hafta eğitimciler eğitim kaynaklarının arttırılması talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Arizonalı öğretmenler ayrıca maaşlarına yüzde 20’lik zam istiyor ve taleplerini dile getirmek için greve gitmeye hazırlanıyor. Pazartesi günü birçok Arizonalı öğretmen okula kırmızı giysilerle giderek Oklahoma ve Kentucky’deki meslektaşlarına destek verdi.
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