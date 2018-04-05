Öğretmenler Daha İyi Şartlar İçin Grevde

Oklahoma’nın en büyük öğretmen sendikası, eğitimciler için gelecek üç yılda 10 bin dolarlık maaş zammıyla eyaletin eğitim fonunda 75 milyon dolarlık artış yapılmasını talep ediyor.

Sendika, grev nedeniyle Oklahoma’da devlet okullarının 700 bin öğrencisinden 500 bininin derslerinin yapılamadığını bildirdi.

Grevdeki binlerce öğretmen eyaletin başkenti Oklahoma City’de yürüyüş yaptı. Oklahoma Eğitim Derneği Başkanı Alicia Priest, öğretmenlerden gösterilere daha çok sayıda katılarak meclis üyelerine harekete geçmeleri için baskı yapmalarını istedi.

Priest, Facebook’tan yayınladığı mesajda “Daha fazla görmezden gelinmeyeceğiz. Öğrencilerimizin hakettiği anlaşmayı alıncaya kadar gösterilere devam edeceğiz” dedi.

Ulusal Eğitim Derneği’ne göre Oklahoma 2016’da öğrenci başına yapılan harcama konusunda eyaletler arasında 47’nci sıradaydı. Dernek, öğretmenlerin maaşları konusunda da Oklahoma’da durumun kötü olduğunu açıkladı. Oklahoma’da bir öğretmenin ortalama maaşı yılda 45 bin dolar.

Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki eyelet yönetimi, Oklahoma’da son yıllarda vergileri arttırmadı. Cumhuriyetçi vali, geçen hafta öğretmen maaşlarında yüzde 15 ila 18 arasında artış öngören bir tasarıyı imzaladı, ancak birçok eğitimci bu rakamın çok düşük olduğu görüşünde.