Öğretmenlere Silahlı Saldırılar Sırasında Ne Yapacaklarını Gösteren Simülasyon

Silahlı şiddet, Amerika'da yaşamın bir gerçeği. Silahlı saldırılar, evden alışveriş merkezlerine, sokaktan okullara her yerde meydana gelebiliyor. Yeni geliştirilen bir simülasyon programı, öğretmen ve öğrencilerin silahlı bir saldırgan karşısında kendilerini nasıl koruyabileceklerini gösteriyor.

Proje, herhangi bir video oyununa benziyor ama oyunla hiç ilgisi yok. Asıl amaç, silahlı bir saldırganın bir okula girdiği anda neler olduğunun simülasyonunu yapmak.

Tasarımcılar, izlemesi çok zor olsa da simülasyonun hayat kurtaracağını söylüyor.

Edge Projesi'nin yöneticisi Bob Walker, proje hakkında şunları söyledi:

”Simülasyon, öğretmenlerin daha önce denenmiş bazı yöntemleri test etmelerini sağlıyor. Örneğin Virginia Tech Üniversitesi saldırısında kapılara barikat kurulmasının çok işe yaradığı anlaşılmıştı. Böylelikle okullar kendileri için en uygun yöntemi belirleyebilir.”

Simülasyon, öğretmen, okul yöneticileri, hatta polise, bir okula ya da kampüse yapılan saldırı anını sanal olarak izleme şansı veriyor.