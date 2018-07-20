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“OHAL Adının Kalkması Bile Normale Dönüştür”

20.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yürürlüğe giren ve iki yıl boyunca tam yedi kez uzatılan OHAL, 18 Temmuz 2018 gecesi sona erdi. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Doster, OHAL’in kaldırılmasıyla ilgili düşüncelerini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yürürlüğe giren ve iki yıl boyunca tam yedi kez uzatılan OHAL, 18 Temmuz 2018 gecesi sona erdi. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Doster, OHAL’in kaldırılmasıyla ilgili düşüncelerini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.

“Sembolik öneme sahip”

Doç. Dr. Doster, OHAL’in kaldırılmasının Türkiye’nin normalleşmesi anlamında olumlu bir adım olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“OHAL’in kaldırılması hem normale dönüş anlamında olumlu bir adımdır hem de hukukun, adaletin olağan koşullarda sağlanması anlamında doğru bir adımdır. Türkiye’nin normalleştiğini dış dünyaya, dış ekonomik odaklara da aleni olarak anlatmak anlamında olumlu bir adımdır. Ana muhalefet partisi, OHAL’in fiilen kalktığını ama cismen devam ettiğini iddia etse de en azından OHAL adının bile ortadan kalkması bence normale dönüş anlamında simgesel de olsa önemlidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL’in kaldırıldığını ama şartlar zorlarsa, ihtiyaç hasıl olursa yeniden gündeme gelebileceğini söylediğini hatırlatan Doç. Dr. Barış Doster, “Dilerim ki bundan sonra OHAL’i yeniden gündeme almayı doğuracak şartlar söz konusu olmaz” dedi.

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Doster, hükümetin bir an önce hem dış dünyaya mesaj vermek anlamında hem de vatandaşın adalete ve hukuka güveni daha da pekiştirmek anlamında üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

“Dış Yatırımcıya Ciddi Sinyaller İçeriyor”

Doç. Dr. Doster OHAL’in kaldırılmasının Türk ekonomisine olası etkilerini ise şu sözlerle açıkladı:

“Dünyada önemli kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’ye ilişkin notlarını açıklarken Türkiye’deki olağanüstü hal koşullarına da dikkat çekmişlerdi. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği de sıklıkla OHAL düzenini eleştiren açıklamalar yapmışlardı. OHAL’in kaldırılmasıyla buralardan olumlu sinyaller geldi. OHAL’in kaldırılmasının içeride toplumu rahatlatmak, hukuksal anlamda olağan düzene geçilmenin yanında hem dış dünyaya hem de yabancı yatırımcıya yönelik ciddi sinyaller içerdiğine inanıyorum.”

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