“OHAL Adının Kalkması Bile Normale Dönüştür”

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yürürlüğe giren ve iki yıl boyunca tam yedi kez uzatılan OHAL, 18 Temmuz 2018 gecesi sona erdi. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Doster, OHAL’in kaldırılmasıyla ilgili düşüncelerini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.

“Sembolik öneme sahip”

Doç. Dr. Doster, OHAL’in kaldırılmasının Türkiye’nin normalleşmesi anlamında olumlu bir adım olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“OHAL’in kaldırılması hem normale dönüş anlamında olumlu bir adımdır hem de hukukun, adaletin olağan koşullarda sağlanması anlamında doğru bir adımdır. Türkiye’nin normalleştiğini dış dünyaya, dış ekonomik odaklara da aleni olarak anlatmak anlamında olumlu bir adımdır. Ana muhalefet partisi, OHAL’in fiilen kalktığını ama cismen devam ettiğini iddia etse de en azından OHAL adının bile ortadan kalkması bence normale dönüş anlamında simgesel de olsa önemlidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL’in kaldırıldığını ama şartlar zorlarsa, ihtiyaç hasıl olursa yeniden gündeme gelebileceğini söylediğini hatırlatan Doç. Dr. Barış Doster, “Dilerim ki bundan sonra OHAL’i yeniden gündeme almayı doğuracak şartlar söz konusu olmaz” dedi.