OHAL bir kez daha uzatılıyor

Yılın ilk bakanlar kurulu toplantısına verilen arada açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren OHAL uygulamasının bir kez daha uzatılacağını duyurdu. Bozdağ,"Olağanüstü hal bir defa daha uzatılacak" dedi.
OHAL, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 19 Temmuz'da uygulanmaya başlanmıştı. O günden bu yana üçer aylık periyotlar halinde uzatılan OHAL'in süresi yasal olarak 19 Ocak'ta sona eriyor.
OHAL'in uzatılmasını öngören tezkerenin yakın bir tarihte TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Tezkerenin kabul edilmesiyle OHAL 6'ncı kez uzatılmış olacak.
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DW/BÖ/BD
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