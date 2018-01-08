OHAL Bir Kez Daha Uzatılıyor

Son Güncelleme 1 saat önce 08.01.2018 23:54 |1 saat önce

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının bir kez daha uzatılacağını açıkladı. Karar, AKP hükümetinin 2018 yılında da OHAL’i uzatma yaklaşımını devam ettireceğinin işareti olarak yorumlanırken, OHAL'in seçim yılı olan 2019’da da sürüp sürmeyeceği merak konusu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının bir kez daha uzatılacağını açıkladı. Karar, AKP hükümetinin 2018 yılında da OHAL'i uzatma yaklaşımını devam ettireceğinin işareti olarak yorumlanırken, OHAL'in seçim yılı olan 2019'da da sürüp sürmeyeceği merak konusu. Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında 19 Ocak'ta süresi sona erecek OHAL'in uzatılması kararını benimsedi. Açıklamayı, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptı. Bozdağ, "OHAL bir defa daha uzatılacak. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir” dedi. Bozdağ'ın bugünkü açıklamasıyla birlikte, Ankara kulislerinde, fiilen Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki hükümetin 18 aydır devam eden OHAL'i 2018'te de sürdürme eğiliminde olacağı, hatta Türkiye'nin seçim yılı olacak 2019'u da OHAL koşullarıyla yönetmek istediği görüşü ağırlık kazandı.

OHAL'in uzatılmasına tepki gösteren Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkilerin de bu süreçten olumsuz etkilendiği gözlenirken, Brüksel'in eleştirilerine karşılık Ankara, "terörle mücadele” gerekçesini öne sürüyor ve "en kısa sürede sonlandırma” vaadinde bulunuyordu. Son olarak 8 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen "ekonomik diyalog” toplantısında da AB'nin yanı sıra Türk iş dünyasının da OHAL'den rahatsızlık duyduğu yönünde haberler çıkmıştı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Türkiye'yi temsil ettiği toplantıda, hükümet olarak yabancı yatırımcılara "istikrar” güvencesi verdikleri gündeme taşınmıştı. Kapalı kapılar ardındaki toplantıda Ankara'nın, Brüksel ve iş dünyasına "OHAL'i en kısa sürede sonlandırma” vaadini tekrarladığı da ifade edilmişti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Amerika'nın Sesi muhabirine yaptığı açıklamada. "OHAL'in iş koşulları atmosferini etkilediği kabul ediliyor. Bu konuda herkes görüş birliği içerisinde. İş dünyası ve Türk hükümetinden isimler OHAL'in mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiğini konusunda hem fikir görünüyor. İnanıyorum ki mümkün olabildiğinde OHAL sona erecektir” demişti.

CHP: Siyasi cinnet geçiren bir hükümet söz konusu Bozdağ'ın OHAL'in uzatılmasına karar verileceğini açıklaması, Twitter başta olmak üzere sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bu eleştiriler arasında "OHAL nedeniyle artık TBMM'nin işlevsiz kaldığı gerekçesiyle milletvekillerine artık maaş ödenmemesi gerektiği” şeklindeki bir görüş dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da, AKP hükümetinin OHAL uygulamasını 2019 yılına taşıyacağı iddiasını Amerika'nın Sesi'ne değerlendirdi. Öncelikle OHAL'in yeniden uzatılacak olmasına şaşırmadıklarını ancak özellikle ekonomiye olumsuz etkisi olduğunu kaydeden Erdoğdu, "Hükümet 2016 yazındaki darbe girişimini bir karşı darbe haline getirdi ve 20 Temmuz 2016'dan itibaren darbesini gerçekleştirdi. Hükümet, OHAL'i darbe ile mücadele aracı olarak değil demokrasi kırıntılarını elimizden alma yöntemi olarak seçiyor. Türkiye'de OHAL'in uzatılmasını gerektiren bir neden yoktur. Biz CHP olarak ilk anda darbe girişimiyle hukuk içerisinde mücadele yolunda destek vermiştik ancak hukuk içerisinde olmasını istediğimizi vurgulamıştık. Ülkede OHAL koşulları sürdürdükçe ekonomide durgunluk da sürüyor. OHAL'in bedelini, yüksek faiz, yüksek cari açık şeklinde ödemeye devam ediyoruz. Bu şekilde Türkiye'nin götürülmesi mümkün değil. OHAL süreci çok daha büyük bir siyasi krize Türkiye'yi götürüyor” dedi.

Erdoğdu, hükümetin Türkiye'yi seçim yılı 2019 yılında da OHAL yönetimi altında götürebileceği ihtimali için de, bunun kesinlikle muhalefet için kolay olmayacağını vurguladı. Erdoğdu, "Bu hükümetin neyi murad ettiğini anlamak mümkün değil. Ancak bu baskı ortamında yapılacak seçimler muhalefetin işini elbette çok güçleştiriyor, güçleştirecek. Ama biz parti olarak halkımızı demokrasi içerisinde ikna etmeye çalışacağız. Maalesef Türkiye 2019 yılında da OHAL'le mi yönetilecek diye sorduğunuzda, rasyonel bir hükümetten konuşmuyoruz. Şu anda siyasi cinnet geçiren bir hükümetten konuşuyoruz ve gelecekte ne yapacağını kestirmek mümkün değil” diye konuştu. Hükümet "ByLock” meselesinde "af" KHK'sı çıkaracak Bu arada Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugünkü acıklamasında ayrıca,"Mor Beyin” yazılımıyla ByLock mağduru oldukları belirlenen kişilere kamu görevlerine dönüş hakkı tanınacağını açıkladı. Bozdağ, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 bin 480 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu uygulamayla ByLock'a yönlendirilmiş kişiler hakkında, eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa bunların KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu. Bunun üzerine çalışmalar başlatıldı ve tek tek bunlar incelendi. Tabii bu kişilerin tamamı kamu görevlisi değil. Bir kısmı atılmış, bir kısmı atılmamış görevine devam ediyor. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi, bu 11 bin 480 kişi içinde. Sırf bu tuzak nedeniyle ByLock'a yönlendirilmiş olup sadece ByLock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır.” dedi.