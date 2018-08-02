OHAL Bitti Cezaları Kaldı

OHAL süresince yapılan basın açıklamaları ve toplumsal eylemler nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 400 kişi hakkında soruşturma açtı. Çoğunluğu kamu çalışanı olan 400 kişi hakkındaki soruşturmaların gerekçeleri arasında OHAL döneminde yapılan basın açıklamaları, insan zinciri eylemi, sağlıkta yapılan ihraçları protesto için yapılan açıklama, kurumlarda yapılan fişleme yöntemleriyle ihraç edilen kamu çalışanları için yapılan açıklamalar, ihraç ve kayyumlarla ilgili açıklamalar sıralanıyor.

Haklarında bu iddialarla soruşturma açılan 400 kişiye ön ödeme emri gönderildi. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, bir suçun cezası paraya çevrilebilecek orandaysa, şüpheliden bu miktarı ödemesi isteniyor. Eğer şüpheli parayı öderse, hakkındaki dava düşüyor.

Ancak haklarında soruşturma açılan kamu çalışanları karara tepki gösterdi. Çeşitli sendika ve meslek örgütlerinin oluşturduğu Emek ve Demokrasi Platformu karara basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Adliye önünde yapılmak istenen açıklamaya polis izin vermedi. Bunun üzerine grup Baro önünde açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Abbas Şahin, suçlamaların kanuna aykırı olduğu görüşünü savundu. Şahin, “Tüm basın açıklamalarına karşı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalarda üyelerimize gönderilen TCK 75. Maddesi uyarınca düzenlenen ön ödeme önerileri mevcuttur. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan tüm basın açıklamalarının OHAL kanununa muhalefet kapsamında ifade hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına aykırı olarak değerlendirerek suç olarak vasıflandırmıştır. Başsavcılık bu kararı ile Anayasa ile güvence altına alınan ifade hürriyetini, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını, sendikal faaliyet haklarımızı 2935 Sayılı OHAL Kanununu gerekçe göstererek tanımamaktadır” dedi.