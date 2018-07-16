OHAL Kalkıyor Yerine Ne Geliyor?

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden beş gün sonra 20 Temmuz’da üç ay için ilan edilen ve yedi kez uzatılan Olağanüstü Hal, sekizinci kez uzatılmayacağı neredeyse kesinlik kazandı.
İki yıldır yürürlükte olan OHAL’in akıbetiyle ilgili en son değerlendirme Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den geldi.
Türkiye Hukuk Platformu’nun İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlediği “Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu”nda konuşan Gül, üç aylık uygulamanın sona ereceği 19 Temmuz 2018’de OHAL’in uzatılmayacağını söyledi.
Adalet Bakanı, “OHAL uygulaması birkaç gün içinde sona erecek. Ancak, OHAL’in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamına asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye’yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.
Adalet Bakanı: Doğrudan darbeye katılan 2382 sanığa ceza verildi, 2161 sanık hala yargılanıyor
Devam eden FETÖ davalarındaki yargılamalar hakkında bilgi veren Abdülhamit Gül, Türk yargısının tarihinde ilk kez vesayet merkezlerinin darbelerdeki kondisyon alanı olma rolünü ilk kez reddettiğini de belirtti:
“15 Temmuz Kalkışması’nın sıcak dakikalarında hızla harekete geçmiş, cesaretle darbecilerin üstüne gitmiştir. Kalkışmanın asli failleri, yani o gece kalkışmaya eylemli olarak katılan FETÖ’nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yolunda hızla ilerlemektedir. Doğrudan darbe teşebbüsüyle ilgili olan soruşturmalar bir dosya dışında tamamlanmış durumdadır. Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi Yargıtay denetiminden de geçerek kesinleşmiştir. Bu dosyalarda 2382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verilmiştir.”
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Mahkemeler bir mahkumiyet otomatı gibi çalışmadığını, suçluyla suçsuzu ayırarak adil bir yargılama yaptığını söyleyen Adalet Bakanı, FETÖ ile mücadelede kırmızı çizgilerinin süreci sulandırmamak ve hukuk ile adaletten ayrılmamak olarak tarif etti.
Erdoğan seçimlerden önce OHAL’in sekizinci kez uzatılmayacağını yönünde mesaj vermişti
Aslında OHAL’in uzatılmayacağının ilk işaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Seçimleri’nden iki hafta kadar önce vermişti. Her ne kadar nisan ayında TÜSİAD’dan gelen “OHAL kaldırılsın” talebine “gerekirse sekizinci kez hatta dokuzuncu kez uzatılır” yanıtını vermiş olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran’da CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda “Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız” demişti.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı kabinesinin ilk toplantısının ardından kendisine “OHAL kaldırılacak mı?” sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Bunun uzatılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir iradesi ve beyanı olmuştu. ‘Bu, terörle mücadele, FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle ilgili mücadelede bir zaafa, şüpheye ya da bir duraklamaya, yavaşlamaya yol açabilir’ şeklinde kimsenin bir düşüncesi ya da endişesi olmasın. Çünkü bu mücadele çok kararlı şekilde devam edecek” yanıtını vermişti.
Abdülkadir Selvi: “OHAL kalkacak, Terörle Mücadele Paketi geliyor”
Önce İbrahim Kalın’ın ardından Abdülhamit Gül’ün vurgulamış olduğu “OHAL kalkacak ama terörle mücadele devam edecek” vurgusunun ne anlama geldiğini bugün Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi açıklığa kavuşturdu.
Selvi, “Yeni döneme, OHAL kaldırılarak olumlu bir başlangıç yapılacak. FETÖ ve PKK tehlikesi sürdüğü, Suriye ve Irak’taki operasyonlar devam ettiği için yasal boşluk oluşmaması amaçlanıyor. O nedenle 30 maddelik bir Terörle Mücadele Paketi geliyor. OHAL kalıcı hale getiriliyor şeklinde tartışmalar yaşayabiliriz. Fransa da OHAL’i kaldırırken benzer düzenlemeler yapmıştı. Normalleşme sağlanınca, yeni düzenleme olacak mı orasını bilemiyorum. Ama kısmi OHAL ilanı, geçici olarak sokağa çıkma yasağı ilan etme, şehirlerdeki gösteri ve yürüyüşleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, gözaltı ve tutukluluk sürelerini uzatma gibi hükümler geliyor” dedi.
Abdülkadir Selvi’ye göre, “30 maddeden oluşacak teklifin Çarşamba günü Meclis’e sunulacak önümüzdeki hafta ise yasalaşması bekleniyor.”
Tanrıkulu: Anlaşılan kamu otoritesi OHAL düzenini KHK’ları sürekli hale getirecek bir çalışma yapıyor
Terörle Mücadele Kanunu hakkındaki gelişmeleri gazetelerden izlediklerini söyleyen CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, OHAL’in uzatılmayacak olmasını pozitif bulsa da söz konusu terörle mücadele paketinin ‘tek adam’ yetkilerinin piramit gibi yukarıdan aşağı inmesinin yolunu açabileceğine dikkat çekiyor.
Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, “ OHAL uzatılmayınca ortalama vatandaşta ‘OHAL kalktı kardeşim’ rahatlaması olacak. İş dünyası da bunu bekliyor ve talep ediyordu. O kesim açısından da pozitif olacak. Ama anlaşılan kamu otoritesi KHK’ları OHAL düzenini sürekli hale getirecek bir çalışma yapıyor. Bugün artık bakanlar kurulu yok, başbakan yok. Ne var? Tek adam var. Şimdi yapılan çalışmayla tek adam yetkileri piramit gibi aşağıya inecek ve valilere büyük yetki verilecek. Yani tek adam yönetiminin izdüşümü olacak. 90’lı yıllarda 413 sayılı sansür ve sürgün kararnamesi vardı. Şimdi bir benzeri hazırlanıyor. Denilene göre, valiler terörle iltisaklı olduğu düşünülen kişileri 10 gün boyunca bir kente sokmayacakmış” dedi.
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