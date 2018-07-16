OHAL Kalkıyor Yerine Ne Geliyor?

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden beş gün sonra 20 Temmuz’da üç ay için ilan edilen ve yedi kez uzatılan Olağanüstü Hal, sekizinci kez uzatılmayacağı neredeyse kesinlik kazandı.

İki yıldır yürürlükte olan OHAL’in akıbetiyle ilgili en son değerlendirme Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den geldi.

Türkiye Hukuk Platformu’nun İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlediği “Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu”nda konuşan Gül, üç aylık uygulamanın sona ereceği 19 Temmuz 2018’de OHAL’in uzatılmayacağını söyledi.

Adalet Bakanı, “OHAL uygulaması birkaç gün içinde sona erecek. Ancak, OHAL’in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamına asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye’yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.

Adalet Bakanı: Doğrudan darbeye katılan 2382 sanığa ceza verildi, 2161 sanık hala yargılanıyor

Devam eden FETÖ davalarındaki yargılamalar hakkında bilgi veren Abdülhamit Gül, Türk yargısının tarihinde ilk kez vesayet merkezlerinin darbelerdeki kondisyon alanı olma rolünü ilk kez reddettiğini de belirtti: