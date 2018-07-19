‘OHAL Kalkmıyor Adı Değişiyor’

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden beş gün sonra ilan edilen Olağanüstü Hal, 19 Temmuz 2018 itibariyle yürürlükten kalktı. Üç ay aralıklarla yedi kez uzatılan ve iki yıl süren OHAL döneminde Türkiye iki kez sandık başına gitti, otuz altı adet Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.

Bu süreçte yaklaşık 130 bin kişi kamudan ihraç edildi, 1500’den fazla vakıf ve dernek kapatıldı.

İki yıllık OHAL döneminin sona ermesi Türkiye’nin yeninde demokratik bir hatta gireceğinin işareti olarak kabul edilebilir mi?

İnsan hakları çalışmalarıyla bilinen Mazlumder’in eski başkanlarından, Halk ve Adalet Platformu kurucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL’in kalıcı olarak kaldırıldığını düşünmüyor.

Gergerlioğlu: “ İktidar mecbur kaldığı için OHAL’i kaldırdı”

24 Haziran Seçimleri’nde Halkların Demokratik Partisi’nden Kocaeli milletvekili seçilen Gergerlioğlu, Amerika’nın Sesi’ne verdiği röportajda iktidarın ağırlaşan dış baskı nedeniyle OHAL’i kaldırdığı görüşünde:

“İki yıldır, dört gözle OHAL’in bitmesini bekliyorduk. Her üç ayda bir ve tam yedi kez ülkeyi daha rahat yönetebilmek için keyfi nedenlerle uzatılıyordu. Bu süreçte inanılmaz vicdansızlıklar yapıldı. OHAL’in oluşturduğu tablo çok vahim. 200 bin gözaltı, 70 bin tutuklama gerçekleştirildi. Cezaevleri %100 kapasitesini doldurdu. 30 bin fazla tutuklu barındırıyor. Konuştuğumuz cezaevi müdürleri dahi ‘halimiz perişan’ diyor ve sıkıntıları kabul ediyorlar. Uzun tutukluluk süreleri, geciken iddianameler hukuku mahvetti. Daha iki gün önce 1,5 yıldır tutuklu olan bir üniversite öğrencisinin ailesini ziyaret ettim. Daha iddianameleri yok. Bugün bir kez daha uzatılmadı çünkü dünya bu durumu artık kabul etmiyordu. Ellerinden gelse bitirmeyeceklerdi ama mecbur kaldılar.”