OHAL Kalktı Kürtçe TV Açıldı

OHAL sürecinde çok sayıda Kürtçe radyo ve televizyonun kapanmasının ardından yerlerine yenileri açılmadı. Ancak geçen hafta sona eren OHAL’in hemen ardından ilk Kürtçe TV ve radyo da açıldı. Adı Amed Radyo-Tv, yani Diyarbakır’ın Kürtçe adı. Gazeteci Ferhat Mehmetoğlu tarafından kuruldu.

Kayapınar ilçesindeki bir binanın üst katında açılan kanal, yasal prosedürün tamamlanmasının ardından hem televizyon, hem radyo yayın hayatına başladı. Televizyonda şimdilik sadece film ve Kürtçe klipler yayınlanıyor. Radyoda ise canlı programların yanı sıra ünlü Kürt sanatçıların eserleri yayınlanıyor.

Amed TV Genel yayın Yönetmeni Ferhat Mehmetoğlu, kanalın kültür ve sanat yayınları yapacağını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Mehmetoğlu,”Yerel bir Radyo-TV’yiz. Bölgeye bu dar zamanda, radyo-TV’lerin baskı gördüğü zamanlarda, az da olsa kültür sanat alanında halkımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Şartlar zor tabi ki. Teknoloji bu kadar gelişmişken yerel kanallar ne kadar ilgi görebilir? Bu şartlarda halkımıza hizmet etmeyi ve adım adım ilerlemeyi amaçlıyoruz. Bölgemizde radyo televizyonculuğun nelere maruz kaldığını biliyoruz. Bu bir misyondur. Türkiye’de ilk defa bu isimle tescil görmüş bir radyo-TV, o yüzden kendi misyonunu yerine getirmek zorunda. Kültür sanatla hizmet etmeyi amaçlıyoruz” dedi.