OHAL Kalktı Kürtçe TV Açıldı

OHAL sürecinde çok sayıda Kürtçe radyo ve televizyonun kapanmasının ardından yerlerine yenileri açılmadı. Ancak geçen hafta sona eren OHAL’in hemen ardından ilk Kürtçe TV ve radyo da açıldı. Adı Amed Radyo-Tv, yani Diyarbakır’ın Kürtçe adı. Gazeteci Ferhat Mehmetoğlu tarafından kuruldu.
Kayapınar ilçesindeki bir binanın üst katında açılan kanal, yasal prosedürün tamamlanmasının ardından hem televizyon, hem radyo yayın hayatına başladı. Televizyonda şimdilik sadece film ve Kürtçe klipler yayınlanıyor. Radyoda ise canlı programların yanı sıra ünlü Kürt sanatçıların eserleri yayınlanıyor.
Amed TV Genel yayın Yönetmeni Ferhat Mehmetoğlu, kanalın kültür ve sanat yayınları yapacağını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Mehmetoğlu,”Yerel bir Radyo-TV’yiz. Bölgeye bu dar zamanda, radyo-TV’lerin baskı gördüğü zamanlarda, az da olsa kültür sanat alanında halkımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Şartlar zor tabi ki. Teknoloji bu kadar gelişmişken yerel kanallar ne kadar ilgi görebilir? Bu şartlarda halkımıza hizmet etmeyi ve adım adım ilerlemeyi amaçlıyoruz. Bölgemizde radyo televizyonculuğun nelere maruz kaldığını biliyoruz. Bu bir misyondur. Türkiye’de ilk defa bu isimle tescil görmüş bir radyo-TV, o yüzden kendi misyonunu yerine getirmek zorunda. Kültür sanatla hizmet etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Haber yayınının çok az olacağına dikkat çeken Mehmetoğlu, materyal bulabilmek için bölgeyi ve Irak Kürt Bölgesini geziyor. Mehmetoğlu,”Elbette bir haber kanalı değiliz. Türkiye’de ve bölgede haber kanalları burada hizmet verdiği için haber alanında onlarla yarışmamız mümkün değil. Kültür, sanat, kadın, bölge alanında hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Sokakları, köyleri gezip bunları ekranlara taşımayı düşünüyoruz. Ekranlarda olmayan bunlardır. Kültür-sanat dibe vurmuş durumda. Kürt kültürü ekranlarda görünmeyecek hale gelmiş. Sinema, müzik, eğlence programları olacak. Kültür sanat ve eleştiri programları olacak. Ana çatı kültür sanat olacak. Film, dizi, sinema anlamında yeteri kadar materyal yok maalesef. Bu nedenle çevre illere gittim, Irak Kürt bölgesine gittim. Oralardan materyal topladım, onları işleyeceğiz ve yayınlayacağız” diye konuştu.
Daha önce yayın yapan Kürtçe radyo ve televizyonların tamamına yakın KHK’larla kapatıldı. Sadece Zarok TV adlı Kürtçe çocuk kanalına, tepkiler üzerine, yeniden izin verildi.
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