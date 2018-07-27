'OHAL Sonrası İçin Umut Yok’

İHD Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan 2018 yılının ilk altı ayına ait hak ihlalleri raporu basın toplantısıyla açıklandı.
Raporun “Yaşam Hakkına Yönelik İhlaller” bölümünde 6 ayda 205 kişinin yaşamını yitirdiği vurgulandı. Raporda “Faili meçhul saldırılarda 1 kişi, ikisi zırhlı araç çarpması olmak üzere, resmi hata ve ihmal sonucu 7 kişi, 4 asker ve polis intihar ettikleri iddia edilerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bölge kentlerinde gerçekleşen silahlı çatışmalarda; 51 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 85’i de yaralandı. 132 silahlı örgüt militanı yaşamını yitirirken, en az 3 örgüt militanı da yaralandı. Çatışmalar arasında kalan 1 sivil yurttaş yaşamını yitirirken, 2 sivil yurttaş ta yaralandı. Silahlı örgütlerin eylemleri sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi de, silahlı örgüt militanları tarafından alıkonulduktan sonra ve gerçekleştirilen saldırılarda öldürüldü. Bölge kentlerinde 2 çocuk, mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 2’si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi de yaralandı. 2’si çocuk ve 1 erkek olmak üzere 3 kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kuşkulu bir biçimde öldürüldü” denildi.
Raporun kadın ve çocuk haklarına yönelik ihlaller başlığında ise şu bilgilere yer verildi: “6 kadın intihar etti, 1 kadın da intihar teşebbüsünde bulundu. 18 kadın aile içi şiddet sonucu katledildi, 10 kadın ise yaralandı. 1 kadın cinsel saldırıya maruz kaldı. 6 kadın toplumsal yaşamda saldırı sonucu katledildi, 3 kadın ise yaralandı. 4 kadın cinsel saldırıya maruz kalırken, 2 kadın da kaçırılarak alıkonuldu. 3 çocuk intihar etti, 3 çocuk da intihar teşebbüsünde bulundu. 3 çocuk aile içi şiddet sonucu katledildi, 7 çocuk ise yaralandı, 6 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. 52 çocuk cinsel istismara maruz kalırken, 3 çocuk kaçırılarak alıkonuldu.”
161 kişinin işkenceye maruz kaldığı iddia edilen açıklamada, 44’ü çocuk bin 413 kişinin de bu süre zarfında gözaltına alındığı belirtildi. Raporun düşünce ve ifade özgürlüğü başlığı altına ise 11 gazetenin 3 sayısı hakkında toplatma kararı verildiği, internet haber sitelerine 7 kez erişim engeli getirildiği, 43 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 16 dava dosyasında 66 kişi hakkında dava açıldığı ifade edildi.
İHD Şube Başkanı Abdullah Zeytun, hak ihlallerine OHAL’in neden olduğunu savunarak, OHAL dönemine ilişkin meclis araştırması istedi. Zeytun, “İnsan hakları ihlallerinin oluşumuna yol açan OHAL’in yarattığı tahribatların TBMM araştırma komisyonlarıyla ortaya çıkarılmasını ve giderilmesini talebinde bulunuyor, çatışmalı ortamın bir an önce son bulmasını, kalıcı bir çatışmasızlık halinin ve çözüm sürecinin yeniden müzakere edilmesini umuyoruz” dedi.
İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici ise OHAL sonrası için umutlu olmadığını söyledi. Biliç ”Bize gelen veriler kesinlikle sınırlıdır. Çünkü basın engelleniyor, olayların üzerine gitmemiz, sokağa çıkmamız engelleniyor. OHAL’in isim olarak kalkması bir şey değiştirmediği bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü yerine konulan değişiklikler OHAL’i aratmayacak türden. Çıkarılan yaslara baktığımızda bir umut içeresinde olmadığımız ve mevcut kabinenin ortaya koyduğu pratik ve söylemler, siyasi iktidarın tavrı, özgürlüklere yaklaşımı, OHAL döneminde hakları ellerinden alınan bütün kesimler için adım atılmaması bunun önünün açılmamasından kaynaklı, bizim umudumuz yok. Ama bu yönde adım atılması, kayyumların kaldırılması, işten çıkarılanlara dava açma yolunun açılması, işlerine geri dönmenin yolunun açılması, ortada duruyorsa bizim böyle bir umudumuz yok” diye konuştu.
Bu arada OHAL’in kalkmasıyla açık hava etkinliklerine de izin verilmeye başlandı. Diyarbakır’da TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile Amed Ekoloji Derneği isimli iki grup, Dicle Nehri’ndeki düzenlemelere tepki amacıyla nehir kenarında açıklama yaptı. Polis açıklamaya müdahale etmedi.
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