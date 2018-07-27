'OHAL Sonrası İçin Umut Yok’

İHD Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan 2018 yılının ilk altı ayına ait hak ihlalleri raporu basın toplantısıyla açıklandı. Raporun “Yaşam Hakkına Yönelik İhlaller” bölümünde 6 ayda 205 kişinin yaşamını yitirdiği vurgulandı. Raporda “Faili meçhul saldırılarda 1 kişi, ikisi zırhlı araç çarpması olmak üzere, resmi hata ve ihmal sonucu 7 kişi, 4 asker ve polis intihar ettikleri iddia edilerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bölge kentlerinde gerçekleşen silahlı çatışmalarda; 51 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 85’i de yaralandı. 132 silahlı örgüt militanı yaşamını yitirirken, en az 3 örgüt militanı da yaralandı. Çatışmalar arasında kalan 1 sivil yurttaş yaşamını yitirirken, 2 sivil yurttaş ta yaralandı. Silahlı örgütlerin eylemleri sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi de, silahlı örgüt militanları tarafından alıkonulduktan sonra ve gerçekleştirilen saldırılarda öldürüldü. Bölge kentlerinde 2 çocuk, mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 2’si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi de yaralandı. 2’si çocuk ve 1 erkek olmak üzere 3 kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kuşkulu bir biçimde öldürüldü” denildi.

Raporun kadın ve çocuk haklarına yönelik ihlaller başlığında ise şu bilgilere yer verildi: “6 kadın intihar etti, 1 kadın da intihar teşebbüsünde bulundu. 18 kadın aile içi şiddet sonucu katledildi, 10 kadın ise yaralandı. 1 kadın cinsel saldırıya maruz kaldı. 6 kadın toplumsal yaşamda saldırı sonucu katledildi, 3 kadın ise yaralandı. 4 kadın cinsel saldırıya maruz kalırken, 2 kadın da kaçırılarak alıkonuldu. 3 çocuk intihar etti, 3 çocuk da intihar teşebbüsünde bulundu. 3 çocuk aile içi şiddet sonucu katledildi, 7 çocuk ise yaralandı, 6 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. 52 çocuk cinsel istismara maruz kalırken, 3 çocuk kaçırılarak alıkonuldu.” 161 kişinin işkenceye maruz kaldığı iddia edilen açıklamada, 44’ü çocuk bin 413 kişinin de bu süre zarfında gözaltına alındığı belirtildi. Raporun düşünce ve ifade özgürlüğü başlığı altına ise 11 gazetenin 3 sayısı hakkında toplatma kararı verildiği, internet haber sitelerine 7 kez erişim engeli getirildiği, 43 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 16 dava dosyasında 66 kişi hakkında dava açıldığı ifade edildi.