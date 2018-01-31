OHAL Sürecinde KHK’yla İhraçlar 107 bin 174’e Ulaştı

Türkiye'de 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından 20 Mart'ta ilan edilen Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan otuz Kanun Hükmünde Kararnameyle görevlerinden ihraç edilenlerin sayısı 107 bin 174'e ulaştı. Bugün TBMM İçişleri Komisyonu toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, hem görevlerinden uzaklaştırılan kamu çalışanları hem de onların Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yaptıkları başvurularla ilgili bilgi verdi. Bozdağ, "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür. Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş durumda. Komisyon, 1562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında ‘kabul', diğerleri ‘ret' şeklinde gerçekleşti,” dedi. Bozdağ: Mor Beyin Tuzağı'na düşenlerin tümü tahliye edildi Başbakan Yardımcısı, kamuoyunda "Mor Beyin Tuzağı” olarak bilinen konuyla ilgili de bilgi paylaşımında bulundu.

Bozdağ, "Cezaevlerinde Mor Beyin Tuzağı'na düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var,” diye konuştu. Telefonlarında "ByLock” programı olmadığı halde FETÖ'nün darbe soruşturmalarına gölge düşürmek için bazı kişilerin telefonuna IP adreslerinde yapılan yönlendirmelerle ByLock yüklenmiş gibi göstermiş olmasına "Mor Beyin Tuzağı” deniyor. "KHK'larla yönetilen Türkiye siyasal açıdan yeni bir dönemin eşiğinde” Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin 10 Ocak'ta yayınlamış olduğu "Olağanlaşan OHAL / KHK'ların yasal mevzuat üzerindeki etkileri” adlı raporda KHK'larla ihraçlar ve bu kararnamelerin yargı denetiminin dışında bırakılmasına dikkat çekiliyor: "Gerek Anayasa Mahkemesi'nin OHAL KHK'larına ilişkin yapılan başvurularda yetkisizlik kararı vererek söz konusu KHK'ları yargısal denetimin dışında bıraktığı gerekse de Nisan 2017'deki başkanlık sistemi referandumu sonrasında devletin mimarisini değiştiren kimi düzenlemelerin aynı KHK'lar ile mevzuata girdiği hatırlandığında, Türkiye'nin özellikle siyasal açıdan, önceki dönemlerden keskin biçimde ayrılan yeni bir dönemin eşiğinde olduğu öne sürülebilir.”

Raporda bugüne kadar 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmasına rağmen 1562 karar veren OHAL İnceleme Komisyonu'nu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemli bir iç hukuk yolu olarak değerlendirmesine de dikkat çekiliyor: "OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, KHK ile hayata geçirilen tedbirlere karşı yapılan başvurulardan 12.600'ünü reddetti.” "Aktif büyüklüğü 47 milyar TL'ye ulaşan 1022 şirket ve ticari işletmeye kayyım atandı” Tümü KHK'larla çalıştıkları üniversitelerden ihraç edilen dört akademisyen İsmet Akça, Süreyya Algül, Hülya Dinçer, Erhan Keleşoğlu ve Barış Alp Özden'in kaleme aldığı rapora göre, "Bugüne kadar çıkarılan KHK'larla 49 özel sağlık kuruluşu, özel öğrenci yurtları ve pansiyonları da dahil olmak üzere 2271 özel öğretim kurum ve kuruluşları, 146 vakıf ve 1427 dernek, 15 vakıf yükseköğretim kuruluşu ve 19 sendika kapatıldı. KHK'lar eliyle kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sayısı ise, 24 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, kapatılma kararları kaldırılan 26 adedi hariç, toplam 148'e ulaştı”.