‘OHAL Yoksulluktur Yolsuzluktur’

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana 6 kez uzatılan olağanüstü halin (OHAL) 7’nci kez uzatılmasını istemeyen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, partililer ve vatandaşlardan oluşan yüzlerce kişi, tepkilerini göstermek için Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda oturma eylemi gerçekleştirmek istedi. Anıt ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılması sebebiyle meydana alınmayan CHP'liler, Fransız Konsolosluğu önünde toplanarak “Susma haykır, OHAL'e hayır”, “Hak, hukuk, adalet”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “AKP halka hesap verecek” sloganları atarak oturma eylemini gerçekleştirdi.
OHAL protestosuna katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada OHAL'i eleştirdi.
Tekin, “OHAL yoksulluktur, OHAL sefalettir, OHAL yolsuzluktur. OHAL’in derhal kaldırılması içingereken ne varsa başta Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim, bütün sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin önemli bir direnç göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte OHAL’den sonraki sürecin hangi boyutlara gittiğini hepimiz biliyoruz. AKP’nin kamuoyuna takdim etmiş olduğu gibi OHAL sadece güvenlik meselesinden dolayı kullanılmıyor. Güvenlik meselesi konusunda yapılması gereken ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sonuna kadar destek veririz. Bu OHAL’e ihtiyaç duyulmaksızın da yapılabilir. Ne yazık ki OHAL yasasıyla ihalelerin nasıl verildiğine, arsaların nasıl tahsis edildiğine tanıklık ediyoruz. Önümüzdeki günlerde o ihalelerin dosyalarını da paylaşacağız.”
Oturma eylemine katılan Hayriye Sarıca, OHAL’e karşı olduğunu söyleyerek “Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Bu ülkeden OHAL’in kalkmasını istiyoruz. Tel adamın idaresini kabul etmiyoruz. Çünkü Kanun Hükmünde Kararname’lerle bir tek insanın istedikleri ve kabul ettikleri oluyor” ifadesini kullandı.
Protestoda yer alan Pınar Sevecen ise OHAL’in özgürlükleri yok ettiğini ifade etti.
Sevecen, “Biz demokrasiden yanayız, özgürlükten yanayız. OHAL’in bu kazanımlarımızı yok ettiğine inanıyoruz. OHAL’in kaldırılması için bu oturma eylemine katılıyoruz. OHAL kaldırılsın, özgürce bir seçime gidelim. Biz OHAL’li bir seçime gitmek istemiyoruz” dedi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim’de İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'nda çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet ekibi hazır bekletildi.
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