OHAL'in yerini alacak yasa teklifi TBMM'den geçti

Bu çerçevede birçok kanunda değişiklik yapılacak.Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenleme kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, Türk Ceza Kanunu, TSK İç Hizmet Yasası, İl İdaresi Yasası gibi birçok yasada değişiklik yapılacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yeni düzenleme kapsamında valiler, kamu düzeni veya kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek. Valilerin, belirli yer veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleme veya kısıtlama, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklama yetkileri de bulunacak.

Diğer yandan üç yıl süreyle; "terör örgütleri" ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya da irtibatı olduğu tespit edilen TSK, emniyet, jandarma ve yargı mensuplarının yanı sıra devlet memurları ve işçiler meslekten ihraç edilecek. Görevine bu kapsamda son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek.