HABER

Ok Davasında Yeni Gelişme

17.07.2018 19:16 | Son Güncelleme

Deniz Yücel’in avukatlığını da yapmış olan Veysel Ok’un devlet kurumlarını aşağılamaktan yargılandığı davaya bakan hakim kendisini davadan çekti

Ok Davasında Yeni Gelişme

Deniz Yücel’in avukatlığını da yapmış olan Veysel Ok’un devlet kurumlarını aşağılamaktan yargılandığı davaya bakan hakim kendisini davadan çekti.

Veysel Ok, hakimin Salı günü tarafsız olamayacağı gerekçesiyle kendisini davadan çektiğini belirtti. Söz konusu hakimin daha önce Ok’un müvekkillerinden biri hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Ok, 2015 yılında verdiği mülakatta adaleti “tek sesle” konuşmakla suçlamıştı. Ok, devlet kurumunu aşağılamaktan suçlanıyor ve suçlu bulunursa 2 yıl hapis cezası alabilir.

Ok, geçen yıl tutuklanan Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel’ı savunmuştu. Alman Die Welt gazetesi için çalışan Yücel bu yılın başlarında serbest bırakılmış ve Almanya’ya geri dönmüştü.

PARTNERBu gösterinin sırrını biliyor musunuz?Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
Türkiye Suriyeli Sığınmacıları Kayıt Altına Almayı Durdurdu mu?Türkiye Suriyeli Sığınmacıları Kayıt Altına Almayı Durdurdu mu?
Rusya Zirveden MemnunRusya Zirveden Memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı

Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı

İngiltere'de öğrencileri sıcak vurdu, 'etek' protestosu başladı

İngiltere'de öğrencileri sıcak vurdu, 'etek' protestosu başladı

Zirve bitti, Trump yine medyaya çattı

Zirve bitti, Trump yine medyaya çattı

Alman gazeteden dikkat çeken yazı: Rusya'nın AB'ye uyguladığı ambargo Türkiye'ye yaradı

Alman gazeteden dikkat çeken yazı: Rusya'nın AB'ye uyguladığı ambargo Türkiye'ye yaradı

Adam kendini arabasıyla ateşe verdi ancak...

Adam kendini arabasıyla ateşe verdi ancak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.