Ok Davasında Yeni Gelişme

Deniz Yücel’in avukatlığını da yapmış olan Veysel Ok’un devlet kurumlarını aşağılamaktan yargılandığı davaya bakan hakim kendisini davadan çekti.
Veysel Ok, hakimin Salı günü tarafsız olamayacağı gerekçesiyle kendisini davadan çektiğini belirtti. Söz konusu hakimin daha önce Ok’un müvekkillerinden biri hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Ok, 2015 yılında verdiği mülakatta adaleti “tek sesle” konuşmakla suçlamıştı. Ok, devlet kurumunu aşağılamaktan suçlanıyor ve suçlu bulunursa 2 yıl hapis cezası alabilir.
Ok, geçen yıl tutuklanan Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel’ı savunmuştu. Alman Die Welt gazetesi için çalışan Yücel bu yılın başlarında serbest bırakılmış ve Almanya’ya geri dönmüştü.
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama
Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
Tatil cennetinde tsunami şoku!
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum