Ok Davasında Yeni Gelişme

Deniz Yücel’in avukatlığını da yapmış olan Veysel Ok’un devlet kurumlarını aşağılamaktan yargılandığı davaya bakan hakim kendisini davadan çekti.

Veysel Ok, hakimin Salı günü tarafsız olamayacağı gerekçesiyle kendisini davadan çektiğini belirtti. Söz konusu hakimin daha önce Ok’un müvekkillerinden biri hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Ok, 2015 yılında verdiği mülakatta adaleti “tek sesle” konuşmakla suçlamıştı. Ok, devlet kurumunu aşağılamaktan suçlanıyor ve suçlu bulunursa 2 yıl hapis cezası alabilir.

Ok, geçen yıl tutuklanan Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel’ı savunmuştu. Alman Die Welt gazetesi için çalışan Yücel bu yılın başlarında serbest bırakılmış ve Almanya’ya geri dönmüştü.

