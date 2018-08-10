Öksürürken ıslık sesi duydular! gerçek hastanede ortaya çıktı

Hindistan’da benzerine zor rastlanacak bir olay yaşandı… Dünyanın sayılı tıp dergilerinden biri olan New England Journal of Medicine’da yer alan haberde aktarıldığına göre; 4 yaşındaki bir çocuk öksürürken boğazından ince ve ıslık gibi bir ses çıkması üzerine doktora götürüldü.
SOL CİĞERİNDE ŞİŞLİK TESPİT EDİLDİ
Durumdan şüphelenen ve endişelenen aile, doktora götürdüğünde ise bir şok daha yaşadı. Çocuğun röntgeni çekilirken, doktorlar durumu inceledi ve sol ciğerde bir şişlik olduğunu fark etti. İncelemeyi detaylandıran yetkililer çocuğun bronşunda bir düdük bulunduğunu tespit etti.
YETKİLİLER UYARDI
Düdük, çocuğun bronşundan zorlu bir ameliyatla çıkarıldı. Yetkililer, bu yaşlardaki çocukların yanlışlıkla tehlikeli eşyalar yutabileceğini ve çok dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Dergideki araştırmada çocuğun sağlık durumunun düzeldiği ve ciğerlerindeki şişliğin ortadan kalktığı duyuruldu.
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