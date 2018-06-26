Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

55 yaşındaki profesör, final tezine not vermeden önce öğrencisi ile cinsel ilişki yaşadı ve bu ilişki karşılığında öğrencisine geçer not verdi. İlişkinin ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırılan Dronsfield duruma isyan ederek hukuk mücadelesine başladı ancak açtığı davayı kazanamadı.
MODEL GEORGE CLOONEY İLE EKRAN KARŞISINA GEÇMİŞTİ
Profesör bir çok ünlü ile katalog resimleri çeken 37 yaşındaki model eşi Anna Bondareva ile 2008 yılında evlenmişti. Belaruslu güzel ünlü gözlük markası Police’in reklam çekimlerinde dünyaca ünlü aktör George Clooney ile birlikte rol almıştı.
ÜNİVERSİTE HAKLI BULUNDU
Dört yıl sonra kararını veren mahkeme profesörün görevini kötüye kullandığına karar verip üniversiteyi haklı buldu.
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