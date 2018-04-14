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Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

İngiltere'de sınıftaki öğretmen masasında cinsel ilişkiye girerken yakalanan iki öğretmeni bir öğrencileri bastı. Evli olan iki öğretmen de görevden uzaklaştırıldı.

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

İngiltere'de, sınıftaki masada cinsel ilişkiye giren iki öğretmen görevden atıldı.

44 yaşındaki İngilizce öğretmeni Judith Ramsdale ve 42 yaşındaki kimya öğretmeni Paul Bland, bir sınıfta öğretmen masasında ilişkiye girerken yakalandı. Kendilerini gören bir öğrencinin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine ikisi de evli olan öğretmenler hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırıldılar.

POLİS GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

Öğrenci, yaptığı ödevi öğretmenine kontrol ettirmek için sınıfa girdiği sırada öğretmenleri masanın üzerinde ilişkiye girdiklerini gördü. Öğrenci hemen durumu başka bir öğretmenine anlattı. Öğretmen ilk olarak öğrenciye inanmadı. Okulda dedikoduların yayılması üzerine öğretmenler hakkında soruşturma açıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, olayın tam da öğrencinin tarif ettiği gibi meydana geldiğini tespit etti.

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ingiltere öğretmen yasak aşk ilişki

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