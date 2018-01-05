"Okyanuslar 1950’den bu yana 77 milyar ton oksijen yitirdi"

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Bilim insanları, 1950'den beri, kıyı bölgelerindeki çok düşük oksijen düzeylerinin 10 kat, sıfır oksijenli ölü okyanus bölgelerinin boyutunun ise dört kat arttığına ve okyanusların 1950'den bu yana 77 milyar ton oksijen yitirdiğine dikkat çekti.

Bu konuda araştırmalar yürüten bilim insanlarına göre, birçok deniz canlısı bu bölgelerde yaşayamıyor. Bilim insanları, giderek büyüyen bu bölgelerde canlıların kitklesel olarak yok olabileceğine ve buna bağlı olarak da, geçimini denizlerden sağlayan yüz milyonlarca insan açısından korkunç sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Isınan sularda oksijen oranının düşmesi nedeniyle, fosil yakıtlardan kaynaklanan iklim değişikliği, oksijensizliğin en büyük nedeni olarak biliniyor. Kıyılardaki ölü bölgeler ise denizlere karışan kimyasallardan ve kanalizasyon atıklarından kaynaklanıyor.

Okyanuslar ve ölü bölgelerle ilgili Science dergisinde yayınlanan ilk kapsamlı araştırmanın raporunda, "Dünya tarihindeki en büyük nesli tükenme olayları sıcak iklimler ve okyanuslardaki yetersiz oksijenle ilişkilendirildi" denildi.