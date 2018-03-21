Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın Bağdat'ı ziyaret edip Irak Adalet Bakanı Haydar Zamili, İçişleri Bakanı Kasım Araci ve Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü. Ardından Caferi'den kritik bir açıklama geldi.

Bağdat merkezli El Sümeriye televizyon kanalının haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı, Irak'ın kendi topraklarında Türkiye'nin askeri operasyon düzenlemesini reddettiğini Türk tarafına resmen bildirdi. Caferi ''Tükiye güçlerinin Irak sınırını ihlal etmesini kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

Erbil merkezli Rudaw'a göre de Caferi, Yıldız'a şunları söyledi: ''Irak ile Türkiye arasındaki stratejik ve derin ilişkilere önem vermekle birlikte Irak sınırlarının Türkiye tarafından ihlal edilmesini kesinlikle reddediyoruz.''

'IRAK ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE SALDIRTMAYIZ'



Bununla birlikte Caferi, Yıldız'a, 'hiçbir grubun Irak topraklarını komşu ülkelere saldırmak için kullanmasına izin vermeyecekleri' garantisini sundu.

Sputnik'te yer alan habere göre; uzmanlar ve diplomatik gözlemciler, Irak’ta mayıs ayında yapılacak genel seçimlerden önce Irak hükümetinin Türkiye ile ortaklaşa bir operasyona girişmesinin de zor olduğuna dikkat çekiyor.