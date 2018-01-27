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Olay iddia! Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk etti!

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 13:02 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD'nin First Lady'si Melanie Trump'ın Donald Trump'la arasının çok kötü olduğu ve bir süredir otelde kaldığı iddia edildi. İngiliz medyasında çıkan habere göre, Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu Stormy Daniels'le ilgili çıkan iddialar çiftin arasını bozdu.

Olay iddia! Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk etti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın evi terk ettiği iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre First Lady bir süredir geceleri D.C Hotel'de kalıyor.

Gazete Melanie Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etme sebebinin, Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu porno film yıldızı Stormy Daniels'le ilgili ortaya çıkan haberler olduğunu öne sürdü.

Trump'ın Stormy Daniels'e konuşmaması için 130 bin dolar ödeme yaptığı öne sürülmüş, iddialar Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı. Haberde art arda gelen skandalların Trump çiftinin arasını iyice bozduğu bilgisi yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yazar Michael Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını kaleme aldığı kitabında ABD Başkanı'nın Beyaz Saray İletişim Direktörü 29 yaşındaki Hope Hicks ile ilişki yaşadığını yazmıştı. Yazar bu sebeple çiftin ayrı yataklarda uyuduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere Donald Trump Melanie Trump Stormy Daniels

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