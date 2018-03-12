Olaylı PAOK-AEK maçı sonrası Yunanistan'da lig süresiz ertelendi

Yunanistan'da Pazar günü oynanan PAOK-AEK karşılaşmasında çıkan olaylar sonrası, lig maçları süresiz ertelendi. PAOK'un Yunanistan asıllı başkanı Rus iş adamı İvan Savvides belinde tabancası ile yan hakeme doğru yürüyerek "Sen öldün artık" demişti.

Yunanistan Spor Bakan Yardımcısı Yorgos Vasiliades, erteleme kararını Başbakan Aleksis Çipras ile görüşmesi sonrası açıkladı.

Yorgos Vasiliades, lig maçları ile ilgili olarak tüm kulüplerin üzerinde anlaşacağı bir tüzük hazırlanmadan ligin yeniden başlamayacağını söyledi.

Ülkede lig maçlarının tamamen iptal edilip edilmeyeceği ise Yunanistan Spor Bakanlığı'nın UEFA ve FİFA ile yapacağı görüşmelerden sonra netleşecek.

Selanik'te oynanan maçta PAOK'un golünün ofsayt kararı ile iptal edilmesi sonrası sahaya fırlayan İvan Savvides ve dört koruması hakkında ise tutuklama kararı çıkarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu olan İvan Savvides, kriz döneminde Yunanistan'a gelmiş ve iş dünyasında yaptığı yatırımlarla ün kazanmıştı.

Selanik'te yaşayan Savvides, PAOK'u satın almış, Mega Televizyonu ve To Vima gazetesinin hisselerini satın almıştı.