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Öldü Denilen Rus Gazeteci Basın Toplantısına Katıldı

30.05.2018 20:09 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de vurularak öldürüldüğü açıklanan Rus gazeteci Arkady Babçenko, bir basın toplantısında ortaya çıktı. Ukrayna hükümeti, Babçenko’yu korumak için bu yola başvurduklarını söyledi

Öldü Denilen Rus Gazeteci Basın Toplantısına Katıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de vurularak öldürüldüğü açıklanan Rus gazeteci Arkady Babçenko, bir basın toplantısında ortaya çıktı.

Ukrayna Güvenlik Dairesi Başkanı Vasily Gritsak, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada Babçenko’nun öldüğü yolundaki yanlış haberi kasıtlı olarak yaydıklarını; bu şekilde gazeteciyi öldürmek isteyenleri yakalamayı amaçladıklarını söyledi.

Kiev polisi Kremlin’i sert şekilde eleştiren Babçenko’nun kaldığı apartmanda sırtından defalarca vurulmuş halde karısı tarafından bulunduğunu açıklamıştı.

Babçenko basın toplantısında ardından yas tutan herkese teşekkür etti.

Rusya’nın tanınan savaş muhabirlerinden 41 yaşındaki Babçenko, kendisinin ve ailesinin zarar göreceğine dair tehditler nedeniyle geçen yıl Rusya’yı terk etmişti.

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