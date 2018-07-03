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Öldüğü zannedilen kadın morgda canlı bulundu

03.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da öldüğü zannedilen bir kadının morgdayken hayatta olduğu anlaşıldı.

Öldüğü zannedilen kadın morgda canlı bulundu

İsmi açıklanmayan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Trafik kazası geçiren kadına müdahale eden ambulans ekibi, kadının öldüğünü açıklamıştı.

Ülkenin Gauteng eyaletinde meydana gelen olayda kadın, Carletonville morguna kaldırılmıştı.

Güney Afrika'nın TimesLive isimli haber sitesine göre, ambulans şirketi Distress Alert, kadının "hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini" açıkladı.

Ancak bir morg çalışanı dolaplardan birindeki kadını kontrol ettiği esnada, kadının nefes aldığını fark etti.

BBC'ye konuşan bir yetkili, kadının Johannesburg'un doğusundaki bir hastanede tedavi altına alındığını doğruladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'AİLE ŞOKTA'

BBC'ye konuşan ancak ismini vermek istemeyen bir aile üyesi, "Aile olarak, polis, ambulans görevlileri ve morg yetkilileri olmadan bu konu hakkında konuşmayacağız. Yanıtlara ihtiyacımız var" dedi.

Ailenin şokta olduğunu sözlerine ekledi.

Aynı kişi, "Mesele şu ki, yanıtlara ihtiyacımız var. Tek istediğimiz bu ve şu an için net değiliz" diye konuştu.

AMBULANS ŞİRKETİ: 'İHMAL YOK'

Ambulans şirketinin operasyon müdürü Gerrit Bradnick ise, "ihmâle dair bir kanıt yok" dedi.

TimesLive'a yaptığı açıklamada, "Bu olayın nedeni, ambulans servisi çalışanlarımızın iyi eğitilmemesi değil" dedi.

Benzer olaylar, dünyanın farklı yerlerinde de yaşanıyor.

Ocak ayında İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesindeki bir hapishanede tutulan bir mahkûm, otopsiden saatler önce bilincini yeniden kazanmıştı.

İspanyol basınına göre söz konusu kişi, üç doktor tarafından "ölü" ilan edilmişti.

Güney Afrika'da da daha önce benzer olaylar yaşanmıştı.

Yedi yıl önce, 50 yaşındaki bir kişi ülkenin doğusundaki bir morgda çığlıklarla kendine gelmişti.

Bu kişinin 24 saati morgda geçirdiği anlaşılmıştı.

2016 yılında başka bir trafik kazazedesi KwalaZulu Natal, öldüğünün ilan edilmesinin ertesi günü, nefes alırken farkedilmişti.

Bundan 5 saat sonra ise hayatını kaybetmişti.

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