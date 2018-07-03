Öldüğü zannedilen kadın morgda canlı bulundu

İsmi açıklanmayan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Trafik kazası geçiren kadına müdahale eden ambulans ekibi, kadının öldüğünü açıklamıştı.

Ülkenin Gauteng eyaletinde meydana gelen olayda kadın, Carletonville morguna kaldırılmıştı.

Güney Afrika'nın TimesLive isimli haber sitesine göre, ambulans şirketi Distress Alert, kadının "hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini" açıkladı.

Ancak bir morg çalışanı dolaplardan birindeki kadını kontrol ettiği esnada, kadının nefes aldığını fark etti.

BBC'ye konuşan bir yetkili, kadının Johannesburg'un doğusundaki bir hastanede tedavi altına alındığını doğruladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'AİLE ŞOKTA'

BBC'ye konuşan ancak ismini vermek istemeyen bir aile üyesi, "Aile olarak, polis, ambulans görevlileri ve morg yetkilileri olmadan bu konu hakkında konuşmayacağız. Yanıtlara ihtiyacımız var" dedi.

Ailenin şokta olduğunu sözlerine ekledi.

Aynı kişi, "Mesele şu ki, yanıtlara ihtiyacımız var. Tek istediğimiz bu ve şu an için net değiliz" diye konuştu.

AMBULANS ŞİRKETİ: 'İHMAL YOK'