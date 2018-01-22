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Öldükten 24 saat sonra parmağını oynattı

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 09:40 | Son Güncelleme 4 saat önce

İnternete yüklenen ancak nerede çekildiği bilinmeyen videoda, ölen çocuğun hayatını kaybetmesinin üzerinden 24 saat geçtikten sonra parmağını oynattığı görülüyor. Video, büyük ilgi çekti.

Öldükten 24 saat sonra parmağını oynatan kızın videosu büyük ilgi çekti. Çocuğun defnedilmeden önce kameraya çekilen görüntülerinde elindeki parmaklardan birinin hareket ettiği görüldü.

ANNE BABA ÖLDÜĞÜNÜ REDDEDİYOR

Ne zaman ve nerede çekildiği açıklanamayan görüntü, dün internete yüklendi. Klip Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıtlı bir hesaptan yüklendi, ancak Güney veya Orta Amerika ülkelerinde çekilmiş gibi görünüyor. Kızın anne-babasının bu olay üzerine çocuklarının ölümünü reddettiği öğrenildi.

KADAVRA SPAZMI

Kadavra spazmı olarak adlandırılan bu olaya nadiren de olsa rastlanabiliyor. Bazen beyin ölümünden sonra omurilik küçük kas kasılmalarına neden olan nöronları ateleşyebiliyor. Bu durum çoğu zaman bir yaşam illüzyonuna sebep oluyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çocuğun ruhu Allahın varlığına ve birliğine şahadet ediyor.gayet normal bir şey.namazlarda bunu yappmak sünnettir.
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