HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

'Öldürüldü' denmişti! Canlı yayına çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 06:16 | Son Güncelleme

Ukrayna'da çok ilginç bir gelişme yaşandı. Önceki gün Başkent Kiev'de suikasta kurban gittiği söylenen Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun ölmediği ortaya çıktı. Babçenko, ölüm haberinden bir gün sonra Kiev'de kameraların karşısına geçti.

'Öldürüldü' denmişti! Canlı yayına çıktı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de önceki gün, Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun vurularak öldürüldüğü açıklanmış, Ukrayna yönetimi konuyla ilgili olarak Rusya'yı suçlamıştı.

Babçenko'nun ölmediği ortaya çıktı. Canlı televizyon yayınına katılan Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin hayatını kurtardığını ve operasyonun 2 aydır planlandığını söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Şefi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Babçenko'ya suikast düzenleyeceğine dair istihbarat aldıklarını ve bunu engellemek için çalıştıklarını söyledi.

Ukraynalı yetkili, Rus özel kuvvetlerinin suikast emrini verdiğini ve bir Ukrayna vatandaşına suikast için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Gözaltına alınan zanlının silah ve cephanede satın almak istediği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında Babçenko'nun hayatta olmasından dolayı duyulan mutluluk ifade edilirken, Ukrayna birimlerinin Rus gazeteciyi propaganda yapmak için kullandığı ifade edildi.

(Habertürk)

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Japon balina avcıları 122 hamile balina öldürdüJapon balina avcıları 122 hamile balina öldürdü
Son dakika! Suudi Arabistan'da silah sesleriSon dakika! Suudi Arabistan'da silah sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Kiev gazeteci Arkady Babçenko

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce canlı yayında oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında oy oranını açıkladı

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi Arabistan'da silah sesleri

Son dakika! Suudi Arabistan'da silah sesleri

Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.