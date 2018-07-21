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Öldürülen IŞİD Emirinin Çeçen Eşi İstanbul’da Tutuklandı

21.07.2018 23:07 | Son Güncelleme

Emniyet, son IŞİD operasyonunda gözaltına alınan bir kadının IŞİD emirlerinden Ebu Ömer Şişani’nin eşi Rusya Cumhuriyeti vatandaşı Seda Dudurkaeva olduğunu açıkladı. IŞİD emirinden iki oğlu bulunduğu iddia edilen Dudurkaeva cezaevine gönderildi

Öldürülen IŞİD Emirinin Çeçen Eşi İstanbul’da Tutuklandı

Türkiye’de IŞİD’e yönelik operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polislerinin Özel Harekat timlerinin katılımıyla 4 Temmuz’da Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı operasyon gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü önceki gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Emniyet, gözaltına alındığında üzerindeki pasaportta adı S.K. yazılı olan kadının aslında IŞİD emirlerinden Ebu Ömer Şişani’nin eşi Rusya Cumhuriyeti vatandaşı Seda Dudurkaeva olduğunu açıkladı. IŞİD emirinden iki oğlu bulunduğu iddia edilen Dudurkaeva cezaevine gönderildi.

IŞİD emiri Şişani kimdir?

IŞİD’in “savaş ağası” olarak bilinen Şişani’nin asıl adı Tarkhan Batıraşvili. Gürcü bir baba ve Çeçen bir anneden, -Çeçen militanların membaı olarak bilinen Pankisi vadisinde yer alan Hristiyan ağırlıklı Birkiani kasabasında- 1986 yılında doğan Batıraşvili, liseyi bitirdikten sonra Gürcistan Ordusu’na katıldı. 2008 yılındaki Gürcistan Savaşı’nda Rus ordusuna karşı savaşan Batıraşvili, geçirdiği tüberküloz hastalığı nedeniyle askerlikten ayrıldıktan sonra yasadışı silah bulundurmaktan tutuklandı.

Cezaevinde Müslüman olan ve radikalleşen Batıraşvili, 2012 yılında tahliye olduktan sonra gittiği Suriye’de Çeçen savaşçıların oluşturduğu Ceyş el Muhacirun Vel Ensar’ın komutanlığını yaptı. 2013’ün Kasım ayında ise IŞİD Emiri Ebubekir El Bağdadi’ye biat ederek IŞİD saflarına geçti.

Şişani’nin tutuklanan karısı Dudurkaeva neden Suriye’ye gitti?

Dudurkaeva ile Ebu Ömer Şişani’nin yolları 2013’ün Nisan ayında Suriye’de kesişti. Çeçenistan Federal Göç Servisi direktörü Asu Dudurkaev’in kızı, iddialara göre, internet üzerinden tanıştığı cihatçı bir Çeçen savaşçıyla evlenmek üzere Türkiye üzerinden Suriye’ye geçti. Şişani Pankisi Vadisi doğumlu, Avusturya’da babasının yanında büyümüş, Viyana Üniversitesi mezunu, beş dil bilen Çeçen cihatçının adı Hamzat Borkaşvili idi. Henüz bir ay önce kardeşi Halit’le birlikte Suriye’ye gelmiş olan Hamzat Borkaşvili, Ebu Abdullah El Şişani adını kullanıyordu.

Hamzat Borkaşvili ile artık Ayşe adını kullanan Seda Dudurkaeva, Suriye’de evlendi. Evliliklerini doğrulayan kişi 2014 yılının Ekim ayında Amerikan The Daily Beast internet sitesine konuşan Borkaşvili’nin annesi Leyla Akişvili’ydi.

Dudurkaeva’nın ilk eşinin annesinin iddiaları

Oğluyla yaptığı bir Skype bağlantısının ardından 2013 Temmuz’unda Suriye’ye giden Akişvili, “Oğlum ve gelinim Seda çok mutluydu. Gitmeden Seda’nın ailesi kızlarını beraberimde Gürcistan’a getirmem istedi. Seda melek gibi güzeldi. Suriye’de kalmak ve ölmek istediğini söyledi. Döndüğümden dört gün sonra oğlumun öldüğünü diğer oğlum telefonla haber verdi. Seda’nın Suriye’den dönmesini Ebu Ömer Şişani engelledi” demişti.

Hamzat Borkaşvili’nin 22 Temmuz 2013’te Menagh Hava Üssü’nde öldürüldüğü belirtiliyor.

Borkaşvili’nin ölümün ardından IŞİD emiri Ebu Ömer Şişani’yle evlenen Seda Dudurkaeva’nın babası Asu Dudurkaev ise bu evlilikten kısa bir süre sonra Kasım 2013’te Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov tarafından görevinden alındı.

Şişani ne zaman öldürüldü?

IŞİD’in ‘savaş ağası’ Şişani’nin Suriye’de öldürüldüğü iddia ediliyor.

Şişani’nin öldürüldüğünü ilk duyuran 2014 yılında Nusra örgütü oldu.

2015 yılında ise YPG, IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden olan Çeçen cihatçıyı öldürdüğünü iddia etti.

Amerikan Savunma Bakanlığı, 4 Mart 2016’da Haseke yakınlarındaki Şeddadi kasabasındaki bir IŞİD konvoyuna yönelik hava saldırısında Ömer Şişani’nin öldürüldüğünü açıkladı.

IŞİD’in haber ajansı Amak ise 13 Temmuz 2016’da Irak’ın Musul kentinde çıkan bir çatışmada Şişani’nin öldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise 6 Ekim 2017’de Rus birliklerinin Suriye’nin Ebu Kemal bölgesine gerçekleştirdikleri saldırıda 30 Kafkas kökenli cihatçıyla birlikte Şişani’nin de öldürüldüğünü söyledi.

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