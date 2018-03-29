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Öldürülen Yahudi kadın için Paris'te sessiz yürüyüş

29.03.2018 14:21 | Son Güncelleme

Fransa'da antisemit cinayet kurbanı olduğu düşünülen 85 yaşındaki Mireille Knoll için Paris'te sessiz bir yürüyüş düzenlendi.

Öldürülen Yahudi kadın için Paris'te sessiz yürüyüş

Yürüyüşe binlerce insan katılırken, bazı siyasetçilere tepki vardı.Paris'te binlerce kişi geçen Cuma günü antisemit dürtülerle öldürüldüğü düşünülen 85 yaşındaki Yahudi Mireille Knoll için sessiz bir şekilde yürüdü.

Çarşamba günü Paris'teki Place de la Nation'dan başlayan anma etkinliği Knoll'un evinin önünde sona erdi. Yürüyüşe, aralarında bakanlar, siyasi parti liderleri ile dini liderlerin de olduğu binlerce insan katıldı.

Katılanların ellerinde beyaz güller bulunurken, bazı katılımcılar üzerinde "Fransa'da büyükanneler Yahudi oldukları için öldürülüyor" yazan pankartlar taşıdı.

Fransa'daki Yahudileri temsil eden çatı örgüt CRIF'e göre yürüyüşe 30 bin civarında insan katıldı.

Yahudi Soykırımı'ndan kurtuldu

1942'de Paris'te yaşayan Yahudilerin toplanarak Nazi Almanya'sındaki çalışma kamplarına gönderildiği olaydan son anda kurtulan Knoll, geçen Cuma günü 11 yerinden bıçaklandıktan sonra ateşe verilen evini söndürmeye gelen itfaiyeciler tarafından evinde ölü olarak bulunmuştu.

Cinayetle ilgili Knoll'un 20'li yaşlarındaki bir komşusu ile yine aynı yaşlarda olan başka birisi tutuklanırken, şüphelilerin Knoll'u tanıyor olması nedeniyle cinayetin antisemit dürtülerle işlendiği düşünülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron anma etkinliğinden önce düzenlenen Knoll'un cenaze törenine katıldı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb ile Kültür Bakanı Francoise Nyssen ise yürüyüşe katıldı.

Le Pen ile Melenchon protesto edildi

Yürüyüş çoğunlukla sakin geçerken, bir grup kızgın protestocu bağırarak ve iterek Fransız Sosyalist Partisi lideri Jean-Luc Melenchon'u yürüyüşten çıkmaya zorladı.

Yürüyüşe Knoll'un evinin önündeki son kısımda polis koruması ile katılan sağcı Ulusal Cephe Genel Başkanı Marine Le Pen ise alanda bulunan katılımcıların bir kısmı tarafından yuhalandı.

Çatı örgüt CRIF'in başındaki Francis Kalifat, yürüyüş öncesinde yaptığı çağrıda antisemitist olarak tanımladığı Melonchon ile Le Pen'in yürüyüşe katılmaları halinde hoş karşılanmayacaklarını söylemişti.

Ancak yürüyüş öncesinde RMC radyosuna konuşan Knoll'un oğlu Daniel, "Biz herkesin yürüyüşe katılması için çağrıda bulunuyoruz. Kalbimi herkese açıyorum, annesi olan herkese, kısacası herkese" demişti.

Resmi verilere göre 2017 yılında Fransa'da kaydedilen nefret suçlarının üçte biri Fransa'nın Yahudi topluluğunu hedef aldı. Fransa'da yaklaşık 500 bin Yahudi yaşıyor. Bu da 65 milyon nüfuslu ülkede nüfusun yüzde birinden daha az bir oranına tekabül ediyor.

dpa,AFP/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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