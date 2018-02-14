Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak

Sputnik'in haberine göre, Güney Kore'de devam eden Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları sayesinde bir kültür hazinesi tekrar gündeme geldi: Doğudaki küçük liman kenti Sinnam'ın Haesindang Parkı ya da nam-ı diğer Penis Parkı.

Kırmızı deniz fenerinin bile penis şeklinde olduğu eski balıkçı köyündeki parkta yaklaşık 50 penis heykeli var. Bazısı eski Penis Kültür Festivali için yapılmış, bazısı önemli Koreli sanatçıların elinden çıkmış, çoğu şaşırtıcı şekilleriyle hem hayrete düşüren hem de güldüren heykeller.

Sanatçılar, parkın kurulmasına yol açan efsanenin hikayesini bazı penis heykellerie kazımışlar.

KIZ BOĞULUYOR, BALIKLAR GİDİYOR



Erkek arkadaşının mağarada deniz yosunu toplarken bir kayanın üzerine bıraktığı bakire kızın hikayesi, fırtına kopması sonucu dalgalar tarafından yutulmasıyla bitmiyor.

Kızı denizde çok arayan ama bulamayan köylüler, ondan sonra sanki denizden bütün balıklar çekilmiş gibi balık tutamaz hale geliyor.

BALIKÇI DENİZE BOŞALINCA…



Ta ki bir gün bir balıkçı denizde boşalana dek. Ondan sonra balıkların geri gelmesi bakire kızın döllenmesine yorulurken balıkçılar da kayalıklara dev bir fallus dikiyor ve bir tapınak kuruyor.