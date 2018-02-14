Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak

Sputnik'in haberine göre, Güney Kore'de devam eden Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları sayesinde bir kültür hazinesi tekrar gündeme geldi: Doğudaki küçük liman kenti Sinnam'ın Haesindang Parkı ya da nam-ı diğer Penis Parkı.
Kırmızı deniz fenerinin bile penis şeklinde olduğu eski balıkçı köyündeki parkta yaklaşık 50 penis heykeli var. Bazısı eski Penis Kültür Festivali için yapılmış, bazısı önemli Koreli sanatçıların elinden çıkmış, çoğu şaşırtıcı şekilleriyle hem hayrete düşüren hem de güldüren heykeller.
Sanatçılar, parkın kurulmasına yol açan efsanenin hikayesini bazı penis heykellerie kazımışlar.
KIZ BOĞULUYOR, BALIKLAR GİDİYOR
Erkek arkadaşının mağarada deniz yosunu toplarken bir kayanın üzerine bıraktığı bakire kızın hikayesi, fırtına kopması sonucu dalgalar tarafından yutulmasıyla bitmiyor.
Kızı denizde çok arayan ama bulamayan köylüler, ondan sonra sanki denizden bütün balıklar çekilmiş gibi balık tutamaz hale geliyor.
BALIKÇI DENİZE BOŞALINCA…
Ta ki bir gün bir balıkçı denizde boşalana dek. Ondan sonra balıkların geri gelmesi bakire kızın döllenmesine yorulurken balıkçılar da kayalıklara dev bir fallus dikiyor ve bir tapınak kuruyor.
EN DÜŞÜK DOĞUM ORANI
Balıkçı köyünün bakire kız efsanesini bugünlere getiren Penis Parkı turistler için cazibe merkezi olsa da ülke nüfusu için esin kaynağı oluşturmuyor.
Güney Kore en düşük doğurganlık oranına sahip ülkelerden biri. Hele genelde zengin ülkelerin oluşturduğu OECD'nin 35 üyesi içinde en düşük oran Güney Kore'de.
İŞSİZLİK KORKUSUNDAN
Hükümet yetkilileri, kadın başı doğan bebek oranının, 2016 yılında 1.17 iken bu yıl 1.04'e gerileyeceğini ve tarihi şekilde dibe vuracağını belirtti. Uzmanlar bunu gençlerin ülkedeki yüksek işsizlik oranı sebebiyle aile kurmaktan çekinmesine bağlıyor.
PENİS PARKLARI BOLLUĞU
Ama bu durum, penis parklarını olumsuz etkilemiyor. Bilakis, ziyaretçi bolluğu yüzünden ülkede pek çok penis parkı açılmış vaziyette.
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