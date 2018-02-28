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Olimpiyat Komitesi’nden Rusya’ya ‘Af’

28.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

Rusya, doping iddiaları nedeniyle askıya alınan Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliğinin yeniden başlatıldığını duyurdu

Olimpiyat Komitesi’nden Rusya’ya ‘Af’

Rusya, doping iddiaları nedeniyle askıya alınan Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliğinin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Rusya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Alexander Zhukov, yasağın resmen kaldırıldığını üyeliklerinin tamamen başlatıldığını söyledi.

Reuters haber ajansı, Zhukov’un açıklamasını Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin de doğruladığını ve kararın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

IOC, Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etmiş, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin bağımsız olarak katılmasına izin vermişti. 168 Rus sporcu, Güney Kore'de olimpiyat bayrağı altında yarışmıştı.

Sistematik dopingle suçlanan Rusya ise bu iddiaları ısrarla reddetmişti.

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