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Olimpiyat madalyalı atlet #BenDe dedi: ABD takım doktoru bana cinsel tacizde bulundu

16.01.2018 05:51 | Son Güncelleme 7 saat önce

Dört Olimpiyat madalyası bulunan ünlü atlet Simone Biles, #BenDe (#MeToo) kampanyası kapsamında ABD jimnastik takımının spor doktoru Larry Nassar tarafından tacize uğradığını söyledi.

PA Simone Biles

Kadınlar ile erkeklerin uğradıkları cinsel tacizleri anlattığı ve bütün dünyada yankı bulan #BenDe (#MeToo) kampanyası kapsamında bu sefer dört Olimpiyat madalyası bulunan Simone Biles bir paylaşımda bulundu.

Twitter'da yazdığı bir iletide ABD jimnastik takımının spor doktoru Larry Nassar tarafından tacize uğradığını söyleyen ünlü atlet, bunu dile getirebilmesinin çok zor olduğunu ancak bunu anlatan diğer sporcular sayesinde bugün konuşabildiğini kaleme aldı.

https://twitter.com/Simone\_Biles/status/953014513837715457

2016 yılında düzenlenen Rio Olimpiyatları'nın gözde sporcularından olan Biles, duygusal paylaşımında doktor Nassar'ın "hayat sevgisi ve neşesini çalmasına izin vermeyeceğini" söyledi:

"Öykümü paylaşmamda çekimser olmama yol açan çok fazla neden vardı, ancak artık benim suçlu olmadığını biliyorum.

"Güvenmeniz gereken bir takım doktorundan herhangi bir yaklaşım görüp bunu 'özel' bir muamele olarak tanımlamanız normal değil. Bu davranış kesinlikle kabul edilebilir değil, iğrenç ve bir istismar, özellikle de güvenmeniz gerektiği SÖYLENEN birinden geliyorsa.

"Çok uzun bir süre boyunca, "Çok mu naifim? Acaba benim suçum mu?" dedim. Artık bu sorulara cevapları biliyorum. Hayır. Hayır, benim suçum değildi. Larry Nassar, ABD Jimnastik Takımı ve diğerlerine ait olan bu suçu taşımamalıyım, taşımayacağım."

60 yıl hapis cezası aldıBiles, diğer cesur sporcuların paylaşımları sayesinde artık bu hikayenin kendisini tanımlamasına izin vermeyeceğini söyledi.

AFP Nassar Daha önce üç Olimpiyat madalyalı atlet de Nassar'ı tıbbi tedavi adı altında cinsel tacizde bulunmaktan ötürü suçlamıştı.

Nassar, çocuk istismarı fotoğraflarını bulundurmaktan dolayı 60 yıl hapis cezasına çarptırılmış, aynı zamanda sporculara tacizde bulunduğunu kabul etmişti.

Bu skandalın patlak vermesinin ardından taciz iddialarını hızlı bir şekilde yetkililere taşımamakla suçlanan ABD Jimnastik Başkanı Steve Penny istifa etmişti.

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