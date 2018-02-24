Olimpiyat Oyunları Ivanka Trump’la Kapanıyor

Ivanka Trump, 2018 Kış Olimpiyatları’nın kapanış töreninde Amerika delegasyonuna önderlik etmek üzere Güney Kore’de. Ivanka Trump’ın Olimpiyatlar’a renk katan bu ziyaretinin, herhangi bir siyasi kazanım getirmesiyse beklenmiyor. Amerika Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisiyle birlikte 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Güney Kore’nin başkenti Seul’a geldi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından düzenlenen resmi akşam yemeğine katılmanın dışında başka bir siyasi görüşme yapması beklenmeyen Ivanka Trump’ın zamanını Olimpiyatlar kapsamındaki etkinliklere katılarak geçirmesi planlanıyor. Güney Kore’deki Uluslararası Incheon Havaalanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan Ivanka Trump “Amerika delegasyonuyla birlikte burada Güney Kore’de omak büyük bir onur. Amerika takımını desteklemek için 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmanın ve bu vesileyle Kore Cumhuriyeti halkına bağlılığımızı bir kez daha göstermenin heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Amerikalı yetkililer, Ivanka Trump’ın ne Kuzey Kore delegasyonuyla buluşarak Amerika’yla yaşanan nükleer sorunu tartışmak ne de Kuzey Kore’den iltica edenlerle bir araya gelerek Kim Jong hükümetinin insan haklarını ihlal eden baskıcı rejimine dikkat çekmek gibi bir planı olmadığını söylüyor. Yaptırım altındaki Kuzey Kore lideri Öte yandan, Pyongyang hükümetinin, Olimpiyatlar’ın kapanış töreninde Kuzey Kore delegasyonuna önderlik etmesi için Kim Yong Chul’u seçmesi, Amerika ve Kuzey Kore arasındaki tansiyonun düşme ihtimali olmadığını gösterdi. Kim Yong Chul’un, Kuzey Kore’nin 2010 yılında Güney Kore’ye ait bir donanma gemisine yaptığı saldırının emrini veren general olduğu düşünülüyor. O dönemde Kim, Kuzey Kore’nin askeri istihbarat dairesinin başkanıydı. Kuzey Kore ise, saldırıyla ilgisi olduğu iddiasını reddediyor. Cumhurbaşkanı Moon’un Kuzey Kore’nin Olimpiyatlar’a katılmasını kolaylaştırma çabaları, Pyongyang’ın aralıksız devam eden balistik füze ve nükleer denemelerini barışçıl yollardan sona erdirmek amacıyla yeni bir diyalog başlatmaya yönelikti. Kuzey Kore, Amerika’yı vurabilecek, nükleer başlıklı kıtalararası balistik füze geliştirmeye çalışıyor.

ABD’den Kuzey Kore’ye Yeni Yaptırımlar Güney Kore, şu anda Kuzey Kore’deki İşçi Partisi’nin merkez komitesinin başkan yardımcılığını yürüten Kim’in Olimpiyat oyunlarına katılmasına izin verdi. Aslında, 46 denizcinin ölümüne yol açan Güney Kore donanma gemisi saldırısından sorumlu olduğu ve Kuzey Kore’nin nükleer gelişim programında rol oynadığı iddia edilen Kim’in Amerika’ya ve Güney Kore’ye seyahat etmesi yasak. Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Baik Tae-hyun basına yaptığı açıklamada “İçinde bulunduğumuz zor şartları göz önüne alarak, Kuzey Kore yetkililerinin geçmişlerine veya kim olduklarına odaklanmak yerine, Kore yarımadasına barış getirebilecek ve Güney ile Kuzey Kore arasındaki ilişkileri düzeltebilecek bir diyalog başlatıp başlatamayacağımız sorusuna odaklanmaya karar verdik” dedi. Ancak Seul hükümetinin Kim’in geçmişini görmezden gelen yaklaşımı Güney Kore’deki muhafazakar kesimden tepki çekti. Muhalefetteki Kore Özgürlük Partisi’nden 70 delege, Kim’le ilgili kararın geri çekilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı konutu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Ana muhalefet lideri Kim Sung-tae tepkisini “Eğer Kim, Güney Kore topraklarına ayak basarsa tutuklanmalı veya öldürülmeli” sözleriyle dile getirdi. Çelişkili mesajlar Trump ailesinin ve savaş yanlısı üst düzey Kuzey Koreli yetkilinin Olimpiyatlar’ın kapanış törenine katılımı aslında açılış töreninde yaşanan tabloyu anımsatıyor. Açılış töreninde Amerika’yı Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore’yse ülkenin “Ivanka Trump”ı olarak anılan Kim Jong’un kız kardeşi Kim Yo Jong temsil etti. Olimpiyatlarda Tarihi Kare Bazı Kuzey Kore uzmanları, kapanış törenine Kim Yong Chul’un gönderilmesinin, Mike Pence’in açılıştaki sert üslubuna bir karşılık olduğunu söylüyor. Güney Kore ziyareti sırasında Pence, Kuzey Kore’den iltica edenlerle bir araya geldi ve Kim hükümetini “katil diktatörlük” sözleriyle eleştirdi. Öte yandan, Kuzey Kore liderinin kızvkardeşi, Güney Kore Cumhurbaşkanı’nı Pyongyang’e davet ederek daha uzlaşmacı bir üslup kullandı. Başkan Yardımcısı Pence konuşmasında, yaptırımları genişleterek Kuzey Kore üzerindeki baskıyı arttıracaklarını ve eğer gerekirse, Pyongyang rejiminin nükleer programını durdurmak için askeri adım atmaya hazırlıklı olduklarını da vurguladı.