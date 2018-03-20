Olimpiyat Şampiyonu Simone Biles'ın Yeni Hedefi

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Amerikalı jimnastikçi Simone Biles’ın 19 madalyası var. Biles şimdilerde çok farklı bir heyecan yaşıyor. Başarılı sporcu, gelecekle ilgili planlarını Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.
Bütün zamanların en fazla madalyalı jimnastikçisi Amerikalı Simone Biles şimdi gözüne daha büyük bir hedef kestirmiş.
Simone Biles, Los Angeles’taki California Üniversitesi’ne gitme planının olduğunu ama Olimpiyat hazırlıkları nedeniyle gidemediğini söylüyor.
Üniversite arayışına giren Biles, online bir okul bulmuş ve kaydını yaptırmış.
Akreditasyon sahibi online üniversite, işletme alanında lisans ve lisanüstü eğitim programları sunuyor. Ayrıca Bilgisayar Bilimi ve Sağlık Bilimi alanlarında lisans eğitimi almak da mümkün. Online üniversite, sadece bağışlara ve Yale, NYU ve UC Berkley gibi tanınmış okullardan gönüllü eğitmenlerin desteğine dayanıyor.
Üniversitenin farklı eğitim anlayışı, Biles gibi sıradışı öğrencilere mükemmel bir fırsat sunuyor.
Simone Biles, uzun zamandır, sınıfta ders dinlemek gibi geleneksel bir okul tecrübesi olmadığı için online eğitimi seçmiş.
Geçtiğimiz aylarda, Amerikan jimnastik dünyası, cinsel taciz skandalıyla sarsıldı. Larry Nassar’ın taciz ettiği sporculardan biri olan Biles, yaşadıklarını geçmişte bırakmaya hazır. Simone Biles, spora katkılarıyla gündeme gelmek istediğini belirtiyor.
Biles’ın jimnastikten başka hayalleri de var. İşletme alanında üniversite eğitimi alma konusunda en az sporculuk kariyerinde olduğu kadar kararlı.
Biles, “Her zaman çok kararlı bir insan oldum ve istediğim şeyi elde edinceye kadar durmadım. Yani kararlı olmak işe yarıyor.” şeklinde konuşuyor.
Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti
Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor
Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum