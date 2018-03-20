Olimpiyat Şampiyonu Simone Biles'ın Yeni Hedefi

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Amerikalı jimnastikçi Simone Biles’ın 19 madalyası var. Biles şimdilerde çok farklı bir heyecan yaşıyor. Başarılı sporcu, gelecekle ilgili planlarını Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.

Bütün zamanların en fazla madalyalı jimnastikçisi Amerikalı Simone Biles şimdi gözüne daha büyük bir hedef kestirmiş.

Simone Biles, Los Angeles’taki California Üniversitesi’ne gitme planının olduğunu ama Olimpiyat hazırlıkları nedeniyle gidemediğini söylüyor.

Üniversite arayışına giren Biles, online bir okul bulmuş ve kaydını yaptırmış.

Akreditasyon sahibi online üniversite, işletme alanında lisans ve lisanüstü eğitim programları sunuyor. Ayrıca Bilgisayar Bilimi ve Sağlık Bilimi alanlarında lisans eğitimi almak da mümkün. Online üniversite, sadece bağışlara ve Yale, NYU ve UC Berkley gibi tanınmış okullardan gönüllü eğitmenlerin desteğine dayanıyor.

Üniversitenin farklı eğitim anlayışı, Biles gibi sıradışı öğrencilere mükemmel bir fırsat sunuyor.

Simone Biles, uzun zamandır, sınıfta ders dinlemek gibi geleneksel bir okul tecrübesi olmadığı için online eğitimi seçmiş.