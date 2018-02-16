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Olimpiyatlarda Mide Virüsü Salgını

16.02.2018 17:55 | Son Güncelleme

Güney Kore’de yapılan Pyeongchang Olimpiyatları’nda yetkililer, atletlerin sağlığını tehdit eden virütik bir salgını kontrol etmek için yollar arıyor. Yani atletler Kış Olimpiyatları’nda sadece altın madalya kazanmak için kaygılanmıyor, bir yandan da kendilerini hızla yayılan mide virüsünden korumaya çalışıyor. Şu ana kadar 100’den fazla kişi korkulan mide virüsüne yakalandı. Peki bu virgs nedir? Nasıl yayılır? Ve virüsten korunmak için...

Olimpiyatlarda Mide Virüsü Salgını

Güney Kore Olimpiyat Komitesi, norovirüs nedeniyle binden fazla işçiyi karantinaya aldı. Norovirüs; mide bulantısı, kusma ve ishale neden olan bir mide virüsü.

Oldukça bulaşıcı olan virüsü, sadece yüzeylere dokunarak bile kapabilirsiniz.

Bu virüs birçok yüzeyde günlerce hatta haftalarca kalabiliyor. Birinin virüsten etkilenmesi için çok küçük bir miktarına maruz kalması yetiyor.

Virüs özellikle yolcu gemileri ve huzurevleri gibi kapalı alanlarda hızla yayılıyor, kalabalık olan her yerde hızla salgına dönüşebiliyor.

Norovirüs, gıda yoluyla da bulaşabiliyor. Bunun için gıdaya dokunan kişinin virüs taşıması ya da yiyeceğe veya içeceğe dışkı bulaşmış olması gerekiyor. Semptomlar genellikle birkaç gün sürüyor, ancak sonrasında yorgunluk hissi devam ediyor.

Virüsten korunmanın tek yolu temizlik. Bol bol el yıkamak, özellikle mutfak ve tuvaletlerde olmak üzere virüsle temas etmiş olabilecek yüzeyleri dezenfekte etmek, elleri yüzden uzak tutmak gerekiyor.

Eğer her şey yolunda gider ve virüsten korunmayı başarırlarsa, olimpiyatlarda mücadele eden atletler de sporlarına yoğunlaşabilir.

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