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Olimpiyatlarda Tarihi Kare

09.02.2018 20:31 | Son Güncelleme

Güney Kore’deki 2018 Kış Olimpiyatları’nın açılışında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, töreni Kuzey Kore heyetiyle aynı locadan izlemesi tarihi bir an olarak değerlendirildi

Olimpiyatlarda Tarihi Kare

Güney Kore’de başlayan 2018 Kış Olimpiyatları’nda tarihi bir an yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, açılış törenini Kuzey Kore heyetiyle aynı locadan izledi.

Mike Pence ve eşi Karen Pence, Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile aynı sırada oturdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi ve danışmanı Kim Yo-jong’un yer aldığı heyet ise bir arka sıradan töreni izledi. Kim Yo-jong, 1950-53 Kore Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Güney’i ziyaret eden ilk Kuzey Kore yönetimi aile ferdi oldu.

Pence’in ekibinden yapılan açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı’nın Kuzey Koreli yetkililerle hiçbir iletişiminin olmadığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Başkan Yardımcısı, Moon ve Abe ile birlikte oturarak ‘ittifakın güçlü olduğunu’ göstermek istedi. Ancak Kuzey Koreliler locada kendisine yaklaşsaydı, geri de çevirmezdi” denildi.

Bir başka ABD’li yetkili ise tarafların Cumartesi günü yarışlarda da biraraya gelmeyeceğini söyledi. Yetkili, “Sürat pateni sırasında jeopolitik konuşulacağını sanmıyorum” dedi.

Ancak Pence, Kuzey Kore’nin nükleer programı ve insan hakları ihlallerine vurgu yapmayı ihmal etmedi.

Kuzey Kore’de hapis yatan ve geçen yıl serbest bırakılıp Amerika’ya döndükten sonra komada hayatını kaybeden Otto Warmbier’in babası Fred Warmbier de Pence’in özel davetlisi olarak açılış törenine katıldı.

Mike Pence Cuma sabahı da Seul’un 70 kilometre güneyindeki Pyeongtaek’te Güney Kore donanmasının ikinci filo komutanlığına gitti. Pence, Kuzey Kore’nin batırdığı sanılan ve 50 denizcinin öldüğü savaş gemisi Cheonan anıtını ziyaret etti.

Pyeongtaek’te ayrıca Kuzey Kore’den firar eden askerlerle de biraraya gelen ABD Başkan yardımcısı, Kuzey Kore ile bir görüşme talepleri olmadığını ama böyle bir görüşme gerçekleşirse, nükleer ve balistik füze denemelerinden vazgeçmeleri yönünde baskılarını sürdüreceğini belirtti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in de olimpiyatları, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri geliştirmenin bir yolu olarak gördüklerini vurguladı. Moon yarışları, “Barışın Olimpiyat Oyunları” olarak niteledi.

2018 Kış Olimpiyat oyunlarının açılışı, dondurucu havada havai fişekler ve ışık şovları arasında yapıldı.

Dondurucu soğukların aksine, Güney ve Kuzey Kore’nin kadınlar bu hokeyinde tek bir takım olarak yarışması ise ilişkilerde ısınma olarak yorumlanıyor.

Kış Olimpiyatları 25 Şubat’a kadar devam edecek.

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