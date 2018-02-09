Olimpiyatlarda Tarihi Kare

Güney Kore’de başlayan 2018 Kış Olimpiyatları’nda tarihi bir an yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, açılış törenini Kuzey Kore heyetiyle aynı locadan izledi.

Mike Pence ve eşi Karen Pence, Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile aynı sırada oturdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi ve danışmanı Kim Yo-jong’un yer aldığı heyet ise bir arka sıradan töreni izledi. Kim Yo-jong, 1950-53 Kore Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Güney’i ziyaret eden ilk Kuzey Kore yönetimi aile ferdi oldu.

Pence’in ekibinden yapılan açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı’nın Kuzey Koreli yetkililerle hiçbir iletişiminin olmadığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Başkan Yardımcısı, Moon ve Abe ile birlikte oturarak ‘ittifakın güçlü olduğunu’ göstermek istedi. Ancak Kuzey Koreliler locada kendisine yaklaşsaydı, geri de çevirmezdi” denildi.

Bir başka ABD’li yetkili ise tarafların Cumartesi günü yarışlarda da biraraya gelmeyeceğini söyledi. Yetkili, “Sürat pateni sırasında jeopolitik konuşulacağını sanmıyorum” dedi.